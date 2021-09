Bodenseekreis vor 1 Stunde

Kein Tuningtreffen im Europapark, die Unterwasserwelt des Bodensees und eine Miss-Germany-Teilnehmerin: So war die Woche im Bodenseekreis

Schon wieder ist eine Woche vorbei und man fragt sich: Was habe ich in dieser Woche alles verpasst? In unserem Wochenrückblick haben wir die wichtigsten Ereignisse zusammengefasst – damit Sie auch nichts verpassen.