Ravensburg vor 2 Stunden

Katz- und Maus-Spiel zwischen Polizei und Teilnehmern einer illegalen Corona-Demo in Ravensburg

Erneut haben sich am Montagabend in Ravensburg rund 1500 Personen zu einer ungenehmigten Demonstration getroffen. Es waren weniger Teilnehmer als in der vergangenen Woche, ein Teil von ihnen trat aber „deutlich agressiver“ auf, wie Polizeipräsident Uwe Stürmer in einer vorläufigen Bilanz schilderte. Die Polizei kesselte die Teilnehmer teilweise ein und schaffte es, den großen Pulk zu zerteilen.