Lust auf Spannende Duelle auf dem Wasser? Dann haben Sie jetzt die Chance dazu. Der SÜDKURIER ist beim Interboot Mediencup dabei. Das bedeutet: Wir laden Sie ein, gemeinsam mit Chefreporter Benjamin Schmidt sowie einem professionellen Skipper am Samstag, 23. September, an Bord zu gehen – und gegen Teams anderer Medienhäuser anzutreten. Segelerfahrung ist dabei keine notwendig, die Teilnahme ist für die Gewinner der Verlosung kostenfrei. Obendrein gibt es für jeden Mitsegler zwei Eintrittskarten für die Messe Interboot. Diese läuft vom 23. September bis zum 1. Oktober.

So läuft die Regatta ab

Der Samstag steht ganz im Zeichen des Wassersports. Nach einem kurzen Besuch auf der Messe erhalten Sie eine Einführung in die Segelgrundlagen sowie in die Besonderheiten des Fleet Race Segelns – der Austragungsform der Regatta. Am Nachmittag geht es dann zum etwa zweistündigen Törn auf den See, gegen Abend steht dann die Siegerehrung sowie ein kleiner Imbiss an. Der genaue Ablauf wird noch mit allen Beteiligten besprochen.

Die Teams ringen um die schnellste Runde. | Bild: Messe Friedrichshafen

So machen Sie mit

Verlost wird sieben mal je eine Karte. Jeder Mitsegler erhält zusätzlich zwei Eintrittskarten für die Interboot. Um teilzunehmen, gehen Sie einfach hier auf die verlinkte Webseite erlebnisse.suedkurier.de und tragen sich ein. Gehören Sie zu den Gewinnern, werden Sie rechtzeitig benachrichtigt. Teilnahmeschluss ist Montag, der 11. September, um 10 Uhr. Aus Sicherheitsgründen können Kinder nicht an der Regatta teilnehmen.

Friedrichshafen Vom kleinen Motorboot bis zur Luxusyacht – warum Boote immer teuer werden Das könnte Sie auch interessieren

Neben dem Segel-Event erwartet die Gewinner die Ausstellung der Interboot. Vom Surfbrett bis zum Familienkreuzer, über Bekleidung bis hin zu Accessoires und Action-Programm – Besucher können sich laut Veranstalter auf ein breites Angebot freuen. Die Messe ist von Montag bis Donnerstag von 10 bis 17 Uhr, von Freitag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets sind online und an den Kassen vor Ort erhältlich. Die Tageskarte kostet 14 Euro online bzw. 18 Euro vor Ort, ermäßigt 11 Euro bzw. 13 Euro. Die Familienkarte ist für 31 bzw. 36 Euro verfügbar.