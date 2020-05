Bodenseekreis vor 6 Stunden

Kapitäne wollen mit Ausflugsschiffen ablegen, aber vor Pfingsten wird das wohl nichts

In Vorarlberg startet die Saison am 16. Mai, Kapitäne in Deutschland müssen sich noch gedulden: „Ab Pfingsten“ sollen auch hier die Ausflugsschiffe starten können. Ein genaues Datum gibt es jedoch nicht. Schiffsbetreiber Thomas Held aus Überlingen hofft, dass es bald losgehen kann, denn er hat viel Geld in einen neuen Motor für seine Gunzo investiert. Die Weiße Flotte will am 13. Mai starten und wartet noch auf eine Antwort aus Stuttgart.