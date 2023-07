Gleich vier Fälle von versuchtem Autoschmuggel aus der Schweiz haben Zöllner einer Kontrolleinheit aus Friedrichshafen in den vergangenen Tagen auf der A96 bei Sigmarszell aufgedeckt. Ihr größter Fang: ein Aston Martin, für den der Käufer 16.000 Euro Einfuhrabgaben hätten zahlen müssen.

Auf einem anderen Autotransporter entdeckten die Beamten drei Gebrauchtwagen, für die 8000 Euro Einfuhrabgaben fällig geworden wären. Die drei Fahrzeuge wie auch der Aston Martin sollten weiter nach Rumänien beziehungsweise Bulgarien transportiert werden, wie der Zoll mitteilt.

Rechnungen weisen niedrigeren Kaufbetrag aus

Die Käufer hatten die Fahrzeuge aus der Schweiz nicht am Zoll angemeldet. Zudem legten sie bei der Kontrolle gefälschte Rechnungen vor, auf denen der Kaufbetrag für die Fahrzeuge viel zu niedrig angegeben war. So summierten sich die Einfuhrabgaben, die die Käufer hinterzogen hatten, auf insgesamt 24.000 Euro.

Da beide Käufer die Abgaben nicht vor Ort bezahlen konnten, kassierte der Zoll den Aston Martin sowie ein weiteres Fahrzeug als Sicherheitsleistung ein. Gegen beide Männer wurden Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung eingeleitet.

Bei Einfuhr 29 Prozent des Kaufpreises fällig

Bei der Einfuhr von Fahrzeugen aus der Schweiz werde eine Abgabe von 29 Prozent des Kaufpreises fällig, erklärt Hagen Kohlmann von der Pressestelle des Hauptzollamts Ulm. Die Summe setze sich zusammen aus der Mehrwertsteuer von 19 Prozent sowie weiteren zehn Prozent für Fahrzeuge. Mutmaßlich um Einfuhrabgaben zu sparen, würden nicht selten Fahrzeuge aus der Schweiz in die EU gebracht, ohne dies dem Zoll zu melden.

Darum sind Fahrzeuge aus der Schweiz begehrt

Die Schweiz sei für Autokäufer ein interessantes Land, sagt Kohlmann. Gebrauchtfahrzeuge dort seien in der Regel in sehr gepflegtem Zustand und relativ günstig zu haben, zudem seien dort auch Luxusfahrzeuge und Oldtimer erhältlich.

Wie jüngst schon die Karosserie eines Porsche Carrera, die nach Polen gehen sollte und vom Käufer nicht beim Zoll angemeldet worden war, waren auch die aktuellen vier Fahrzeuge für den osteuropäischen Markt bestimmt. Wie Kohlmann erläutert, arbeiteten die Käufer häufig im Dienstleistungssektor in der Schweiz, beispielsweise in der Gastronomie, und transportierten die erworbenen Fahrzeuge in ihre Heimatländer.

Jüngst erst Porsche Carrera und Ferrari

Im Falle des Porsche Carrera hätte der Käufer 7300 Euro Abgaben zahlen müssen. Auch den Transport eines Ferrari aus der Schweiz nach München stoppten die Mitarbeiter des Zolls jüngst, da das Luxusfahrzeug nicht angemeldet worden war. Besonders dreist: Der Beifahrer hatte sich bei der Kontrolle als Zollbeamter ausgegeben.