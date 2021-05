Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Kältester April seit 20 Jahren, niedrige Temperaturen Anfang Mai – das Badewetter am Bodensee lässt noch auf sich warten

Zu trocken, viele Sonnenstunden und deutlich zu kalt: Nach einem frühsommerlichen Start in den April legte polare Kaltluft die aufkeimenden Frühlingsgefühle am Bodensee auf Eis. Auch der Anfang des Mais war geprägt von kalten Temperaturen – doch am Wochenende soll es wärmer werden.