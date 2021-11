Überlingen vor 1 Stunde

Junge Pflegerinnen sagen, warum sie ihren Beruf lieben – und was ihnen Sorgen macht

Der Pflegenotstand wächst, gleichzeitig sinkt der Zulauf zum Pflegeberuf. Trotzdem gibt es junge Menschen, die hier ihre Zukunft sehen. Miriam Braun, Döndü Kanac und Jasmin Sigg arbeiten am Überlinger Helios-Spital als Gesundheits- und Krankenpflegerinnen. Was treibt sie an? Warum erfüllt sie ein Beruf, für den es anscheinend den Applaus einer ganzen Nation braucht?