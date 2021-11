Bereits 2019 hat Moritz Metzler – sein Vater Tobias ist Chef der Bäckerei Metzler in Langenargen – nach der Länderqualifikation den ersten Platz bei der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend erzielt. „Zu dem Zeitpunkt hielt ich die Teilnahme an der WM noch nicht für realistisch“, erinnert sich der 25-Jährige. Wegen Corona sei die Meisterschaft nicht nur um ein Jahr verschoben worden, auch der Austragungsort habe sich von Taipeh, Hauptort der Insel Taiwan, ins französische Lyon verlagert.

Neben dem deutschen Team nahmen junge Bäcker aus Spanien, Israel und Frankreich teil. Normalerweise hätten die deutschen Nachwuchsbäcker bei der WM gegen die asiatische Konkurrenz kaum eine Chance, meint Metzler. „Die Bäcker aus China haben ein Jahr Zeit, um sich auf diesen Tag vorzubereiten. Bei uns war es eine Woche an der Bundesakademie des Deutschen Bäckerhandwerks in Weinheim.“ Im Team mit Lisa Sophie Schultz schaffte Metzler es schließlich an die Spitze, in der Einzelwertung lag er knapp hinter seiner Teamkollegin aus Potsdam.

Vorbereitung in der Backstube – und am PC

Bei der Vorbereitung auf die WM habe er fast mehr Zeit am PC als in der Backstube verbracht. „Man braucht einen guten Plan und muss sehr effizient arbeiten. Dabei muss es in der Theorie super funktionieren“, erklärt Metzler. Natürlich spiele auch der Faktor Zeit eine wichtige Rolle.

Aufgabe der Teilnehmer war es, Brote in kreativer Form, Brötchen, süßes Gebäck, Plunderstückchen und ein komplett essbares Schaustück zum Thema „World of Music“ herzustellen. „Essbar ist beim Schaustück aber eher theoretisch“, gibt Metzler zu. Bestehe es doch aus einer Mehl-Zuckerwasser-Mischung, die, bei 120 Grad getrocknet, steinhart wurde.

Bei der Bäckerjugend-Weltmeisterschaft in Lyon war Teamwork gefragt: Zusammen mit Lisa Sophie Schultz stellte Moritz Metzler das Schaustück zum Thema „World of Music“ aus Mehl und Zuckerwasser her. | Bild: Daniel Plum

Eine Aufgabe und ganz unterschiedliches Gebäck

„Es ist erstaunlich, wie viel man schaffen kann, wenn man sich fokussiert“, stellt Metzler nach der WM fest. So hätten ja alle Teilnehmer dieselbe Aufgabe gehabt, aber doch ganz unterschiedliches Gebäck gefertigt. „Gefordert war zum Beispiel etwas aus Hefeteig. Wir machten ein Zopfbrot und die Franzosen Brioche“, nennt der junge Bäcker ein Beispiel. „Die Israelis verwenden viel mehr Gewürze als wir.“

Der Jungbäcker verrät ein herbstliches Rezept für die heimische Backstube Zur Person Moritz Metzler ist 25 Jahre alt und in Langenargen aufgewachsen. Dort sind seine Eltern Inhaber der Bäckerei Metzler. Nach dem Abitur an der Hugo-Eckener-Schule in Friedrichshafen studierte er an der Dualen Hochschule in Stuttgart und schloss mit dem Bachelor of Arts ab. Parallel absolvierte er die Gesellenprüfung im Bäckerhandwerk. Aktuell arbeitet Moritz Metzler im Controlling eines Catering-Unternehmens. In seiner Freizeit hat er den Pilotenschein gemacht und genießt es, wenn er mit dem Sportflugzeug in die Lüfte steigen kann. Rezept für ein herzhaftes Apfel-Walnussbrot Am Vortag einen Sauerteig aus 80 Gramm Roggenmehl (Typ 1150), 8 Gramm Anstellgut (erhältlich beim Bäcker) und 65 Gramm 28 Grad warmem Wasser fertigen. Dafür Wasser und Anstellgut miteinander vermischen, bis es sich im Wasser aufgelöst hat. Mehl dazu geben und kurz vermischen. Sauerteig 24 Stunden bei Raumtemperatur reifen lassen.



Zutaten für den Teig: 100 Gramm Weizenmehl Typ 550, 80 Gramm Weizenmehl Typ 1050, 60 Gramm Roggenmehl Typ 1150, 60 Gramm Sauerteig, 7 Gramm Salz, 5 Gramm Hefe, 3 Gramm Zucker und 140 Gramm 24 Grad warmes Wasser. Alle Zutaten zu einem Teig mischen und je nach Knetmaschine bis zu 20 Minuten kneten, bis der Teig glatt aussieht und elastisch ist.



Aufarbeitung: In den fertigen Teig 80 Gramm gehackte Walnüsse und 75 Gramm Äpfel geben und kurz untermischen. Nun den Teig mit einem bemehlten Tuch abdecken und 30 Minuten in einer Schüssel ruhen lassen. Dann den Teig mit bemehlten Händen auf einer bemehlten Arbeitsfläche zu einem runden Brot formen und etwas länglich rollen. Erneut mit einem Tuch abdecken und für circa 60 bis 90 Minuten an einem warmen Ort gären lassen. In der Zwischenzeit den Ofen auf 250 Grad Ober-Unterhitze vorheizen.



Backen: Vor dem Backen das Brot mit einem scharfen Messer einschneiden. Nach 2 Minuten im Ofen eine Espressotasse Wasser auf den Backofenboden schütten und den Ofen schnell wieder schließen. So platzt das Brot schön auf und glänzt nach dem Backen. Nach 8 Minuten die Hitze auf 210 Grad reduzieren. Nach weiteren 20 bis 30 Minuten ist das Brot fertig! (Rezept: Moritz Metzler)

Was ihn am Bäckerhandwerk reizt

Am Bäckerhandwerk fasziniert Metzler, dass man mit einem extrem simplen Produkt sehr erfolgreich sein könne. „Toll ist, dass wir Lebensmittel produzieren und jeden Morgen den Laden voller Brote und Brötchen sehen“, sagt er. Für ihn sei das schöner, als ein Produkt herzustellen, zu dem man keinen Bezug habe. Das Arbeitsklima in den Backstuben sei meist sehr familiär und nach der Ausbildung könne man auf der ganzen Welt arbeiten. Vorstellen kann sich Metzler, dass er irgendwann die Bäckerei seines Vaters übernimmt. „Schon vor meiner Entscheidung für das Bäckerhandwerk war für mich klar, dass ich selbstständig sein möchte.“

Metzler war jedoch nicht der klassische Bäcker-Azubi, sondern absolvierte nach dem Abitur ein BWL-Studium an der Dualen Hochschule in Stuttgart. Die Gesellenprüfung zum Bäcker legte er quasi nebenher ab. Praktische Erfahrung sammelte er nicht nur in der elterlichen Bäckerei in Langenargen, sondern unter anderem auch in Herrenberg, Chur und Helsinki. Aktuell arbeitet er im Controlling eines Catering-Unternehmens in Wien.

Siegerfoto von der Deutschen Meisterschaft der Bäckerjugend im Jahr 2019: Moritz Metzler aus Langenargen belegte den ersten Platz. | Bild: Bäckerei Metzler

Von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft nahm Metzler nicht nur den Pokal, sondern auch jede Menge Erfahrung mit nach Hause. „Fachlich nehme ich mit, wie wichtig schnelles und extrem sauberes Arbeiten ist“, berichtet er. Aber auch persönlich habe er profitiert. Trotz der Wettkampfsituation habe er in Lyon außerdem viele Kontakte geknüpft. „Wir waren ja alles Leute mit demselben Interesse und es sind echt Freundschaften entstanden“, erzählt er. So werde er das Team aus Israel auf jeden Fall irgendwann besuchen.