von Maike Stork

Es ist ein Pilotprojekt am Bodensee: Der Kreistag hat die Einrichtung eines Kreisjugendrats beschlossen. Laut Pressemitteilung ist es damit das erste Gremium dieser Art in Baden-Württemberg. Insgesamt 55 Mitglieder soll es haben – aber woher sollen die alle kommen? Und wie genau werden sich Jugendliche in die Kreispolitik einbringen können? Fünf junge und politisch aktive Menschen aus der Region haben sich für die Einrichtung des Kreisjugendrats eingesetzt – obwohl sie selbst nicht Teil davon werden: Elisabeth Ansmann, Tabea Kuhlmann, Matthias Eckmann, David Jung und Joshua Bernhart.

Der Kreisjugendrat: Fakten Das neue Gremium soll jungen Menschen die Möglichkeit geben, die Kreispolitik mitzugestalten und dort ihre Interessen zu vertreten. Bestehen soll der Rat aus 55 Mitgliedern, die bei ihrem Amtsantritt nicht älter als 21 Jahre sein dürfen. Dafür soll von jeder der 48 weiterführenden Schulen des Bodenseekreises jeweils eine Person entsendet werden. Die restlichen sieben Plätze sind für Delegierte aus bereits bestehenden Jugendvertretungen vorgesehen. Laut Beschluss soll der Kreisjugendrat ein eigenes Projektbudget von 5000 Euro jährlich erhalten. Zur Betreuung der Jugendlichen sollen eineinhalb Stellen im Landratsamt geschaffen werden – eine Stelle sei mittlerweile schon besetzt, wie Pressesprecher Lars Gäbler auf Anfrage bekannt gibt. Knapp über 100.000 Euro jährliche Kosten sind für das neue Gremium veranschlagt.

Elf Stimmen gab es im Kreistag gegen die Einrichtung des neuen Gremiums. Joshua Bernhart: „Die AfD und die Freien Wähler haben mehrheitlich dagegen gestimmt.“ Beide Parteien hätten das Projekt, für das auch Stellen geschaffen werden, mit 109.000 Euro pro Jahr zu teuer gefunden, ergänzt Matthias Eckmann. Außerdem sei argumentiert worden, dass die Jugend ohnehin keine Lust hätte, sich dauerhaft politisch zu engagieren.

Matthias Eckmann studiert Politik, Verwaltung und Internationale Beziehungen an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. Erfahrungen in der Politik hat der 25-Jährige bereits in verschiedenen Häfler Jugendvertretungen gesammelt – zum Beispiel als Jugendgemeinderat. | Bild: Maike Stork

Bis zu 55 Mitglieder soll der Kreisjugendrat haben – wo sollen die alle herkommen?

Nicht immer ist es so leicht, junge Menschen für Politik zu begeistern. So zum Beispiel in Meersburg, wo die Beteiligung von Jugendlichen an politischen Aktionen anhaltend gering ist: Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise Fragebögen an junge Menschen verteilt, in die sie eintragen konnten, wie sie sich kommunalpolitisch gern einbringen würden. Nur 32 Bögen seien ausgefüllt zurückgegeben worden, teilte damals Schulsozialarbeiterin Andrea Lebek mit. Das wirft unweigerlich die Frage auf: Woher sollen 55 Jugendliche für den neuen Kreisjugendrat herkommen?

Joshua Bernhart argumentiert: „Dadurch, dass sich alle 48 weiterführenden Schulen des Bodenseekreises an der Wahl beteiligen müssen, haben wir das Problem abgewendet.“ An jeder von ihnen solle ein Kandidat oder eine Kandidatin gewählt werden. Der 20-Jährige vermutet, dass man auf diese Weise sicherlich genügend junge Menschen finde, die sich politisch engagieren möchten. „Anders würde es wahrscheinlich nicht funktionieren“, lenkt Bernhart ein. Die restlichen sieben Plätze seien für Delegierte aus bereits bestehenden Jugendvertretungen vorgesehen.

Tabea Kuhlmann ergänzt: „Viel hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie das Thema in den Schulen gehandhabt wird.“ Dort solle mit Elan erklärt werden, was die Schüler in einem solchen Amt alles bewirken können, wünscht sich die 20-Jährige. „Wir werden im Etablierungsprozess auch beratend zur Verfügung stehen“, so Bernhart. Der Wahlkampf soll im 2023 Sommer stattfinden. Die Schulen würden die Wahlen unter Anweisung des Landratsamtes selbstständig und nach demokratischen Grundsätzen durchführen, erklärt Matthias Eckmann.

Die 20-jährige Tabea Kuhlmann ist ehemalige Vorsitzende des Jugendparlaments Friedrichshafen. Aktuell studiert sie Jura in München. | Bild: Maike Stork

Wie genau werden sich Jugendliche in die Kreispolitik einbringen können?

Tabea Kuhlmann: „Der Kreisjugendrat wird ein stimmberechtigtes Mitglied im Jugendhilfeausschuss haben. Dort kann man vieles bewirken.“ Außerdem habe er zwei feste Sitze im Kreistag und verfüge dort über ein Rede- und Antragsrecht. Dieses erlaube es den Jugendlichen, öffentlich auf Probleme aufmerksam zu machen und Anträge zu stellen, die diese beseitigen, sagt Matthias Eckmann. „Schon allein dadurch können die Jugendlichen Öffentlichkeit generieren und wichtige Kontakte knüpfen“, so Kuhlmann. „Das finde ich total wertvoll.“ Außerdem gebe es regelmäßige Treffen zwischen den Jugendlichen und dem Landrat, in denen sie ihre Anliegen vorbringen können.

Kreisjugendrat ist kein Alibi-Gremium

Aber können die Jugendlichen wirklich etwas bewirken oder ist der Kreisjugendrat eine Art Alibi-Gremium? „Letztendlich steht und fällt es mit den Leuten, die daran teilnehmen“, so Joshua Bernhart. „Und sie müssen unterstützt und angeleitet werden. Dann trauen sie sich auch etwas und bringen sich aktiv in die Politik ein.“ Mit den Rechten, die sie in dem Gremium haben werden, können sie durchaus Druck ausüben. „Dann kann der Kreisjugendrat dem Kreistag auch mal einheizen,“ meint der 20-Jährige. Außerdem könne man mit der Stimme im Jugendhilfeausschuss vieles bewirken, ergänzt David Jung. „Wer sich einmal mit den Tätigkeiten des Ausschusses beschäftigt, der weiß, dass es sich nicht um ein Alibi-Gremium handelt.“

Politik ist bei Joshua Bernhart keine Nebensache: In seiner Heimat Ravensburg ist der 20-Jährige Vorsitzender der Jungen Union. Außerdem studiert er Politik, Verwaltung und Internationale Beziehungen an der Zeppelin-Universität in Friedrichshafen. | Bild: Maike Stork

Die Jugendlichen sind sich einig: Es sei extrem wichtig, dass junge Menschen verstünden, wie viel Einfluss sie auf die Regionalpolitik nehmen und was sie dort alles bewirken können. Elisabeth Ansmann, die selbst noch Schülerin ist, bemerkt: „In den Lehrplänen steht meist nur Bundespolitik, wie zum Beispiel das Wahlsystem.“ Über kommunale Politik – oder Beteiligungsmöglichkeiten im Kleineren – werde quasi nie gesprochen. Daher wüssten viele Schüler gar nicht, wie sie sich in ihrer Region einbringen können.

Joshua Bernhart ergänzt: Regionalpolitik wird immer noch abgetan als so ein ‚Altherren-Stammtisch-Ding‘“. Daher sei es umso wichtiger, den Jugendlichen aufzuzeigen, dass sie sich einbringen und etwas bewirken können. Und dass sie das können, dafür ist die Entstehung des Kreisjugendrats wohl ein gutes Beispiel.