Meckenbeuren vor 6 Stunden

Jugendliche bedrohen und schlagen 15-Jährigen

Nach einer Auseinandersetzung am Montag gegen 13 Uhr vor einem Einkaufsgeschäft in der Hauptstraße in Meckenbeuren ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Verdachts einer versuchten räuberischen Erpressung.