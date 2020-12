Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Jetzt wird geimpft, oder? Weshalb (nicht nur) im Bodenseekreis noch Geduld gefragt ist

Der Impfstoff ist zugelassen und das Interesse an Impfungen auch im Bodenseekreis groß. Noch ist das Kreisimpfzentrum in Friedrichshafen allerdings nicht in vollem Umfang startklar und über Impfdosen verfügt der Landkreis auch noch nicht. Warum das so ist und wann es wie weitergeht.