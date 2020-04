Knoblauchspinat, Hexenzwiebel, Hundsknoblauch, Ramsen, Waldknoblauch, Waldherre und Rinsenknoblauch: Namen für Bärlauch gibt es viele. Botanisch heißt er Allium ursinum. Typisch sind der Knoblauchgeschmack und -duft. Allerdings bleibt dieser Geruch nicht, wenn man den Bärlauch isst.

Bärlauch wächst derzeit in Hülle und Fülle. Die Knospen lassen sich zu Bärlauchkapern verarbeiten. | Bild: Jäckle, Reiner

Bärlauch-Kapern: So geht‘s Zutaten 120 g geschlossene Bärlauch-Knospen, 250 ml Kräuteressig oder weißer Balsamicoessig, 150 ml Wasser, 40 g Zucker, 1 TL Salz, ganze Pfefferkörner, Senfkörner. Zubereitung Die geschlossenen Bärlauch-Knospen vom Stiel entfernen, putzen und gut waschen und abtropfen lassen. In kleine vorbereitete Einmachgläser (oder Gläser mit Schraubverschluss) verteilen. Dabei dürfen die Knospen ruhig etwas ins Glas gedrückt werden. Danach den Essig mit dem Zucker, Salz, den Pfeffer- und Senfkörnern gut aufkochen und unmittelbar über die Knospen in die Gläser füllen, bis sie randvoll sind. Die Gläser schließen und zum Erkalten auf den Deckel stellen. Mindestens drei Wochen an einem kühlen Ort ziehen lassen.

Etwas mühsam zu sammeln, aber es lohnt sich. | Bild: Jäckle, Reiner

Lauchpflanze aus der Familie der Amaryllisgewächse

Die meisten kennen die spargelartige Lauchpflanze aus der Familie der Amaryllisgewächse als Pesto. Verarbeitet werden da die Blätter. Diese sind zwar immer noch verwendbar, allerdings ist der Geschmack im Vergleich zu vor einigen Wochen deutlich milder. Was jetzt perfekt zu verarbeiten ist, sind die Knospen. Wenn man diese einlegt, kann man wohlschmeckende Bärlauchkapern herstellen.

Das Sammeln ist etwas mühseliger als bei den Blättern. Viele Knospen schauen mittlerweile über die Blätter hinaus. Ganz wichtig dabei ist: Sie müssen noch geschlossen sein und dürfen noch nicht blühen. Die Kapern kann man dann als Antipasti, auf einem Butterbrot, auf der Pizza oder im Salat genießen.