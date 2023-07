Nun ist es endlich raus – zumindest ein bisschen. Die Landshut, die im Jahr 1977 von einem palästinensischen Terrorkommando entführt wurde, wird auch künftig am Flughafen Friedrichshafen stehen. Das haben beim Vor-Ort-Besuch Juliane Seifert, Staatssekretärin des Bundesinnenministeriums, Thomas Krüger, Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) sowie der SPD-Bundestagsabgeordnete Martin Gerster aus Biberach angekündigt. „Sie wird hier am Flughafen in Friedrichshafen bleiben“, betonte etwa Juliane Seifert.

Friedrichshafen war als Ort gesetzt

Somit ist die Frage nach dem künftigen Standort weitgehend geklärt. Schon länger ist zwar bekannt, dass das Flugzeug als zentrales Objekt eines Dokumentations- und Bildungszentrums in Friedrichshafen bleiben soll. Doch offen war bislang die konkrete Standortfrage. Ursprünglich sollte die Maschine ans Dornier-Museum in Friedrichshafen angegliedert werden, später standen sowohl eine zentrumsnahe Lösung als auch eine Ansiedlung am Flughafen zur Debatte. Unter Verschluss ist allerdings noch immer, wo genau am Flughafen die Maschine künftig stehen wird.

Im Inneren des Wracks erläutert Norbert Zeller (zweiter von links), SPD-Mitglied und Vorsitzender der Kreistagsfraktion, Martin Gerster (dritter von links) und Staatssekretärin Juliane Seifert Details zum Wrack. Gemeinsam mit dem ehemaligen Landrat Lothar Wölfle (CDU, links) setzt sich Zeller seit geraumer Zeit für Friedrichshafen als Standort für die Landshut ein. | Bild: Benjamin Schmidt

„Der Standort Friedrichshafen steht nicht in Frage“, betonte zwar Thomas Krüger von der BpB. „Es wird eine Halle hier am Flughafen sein.“ Neu gebaut werden solle nicht, vielmehr werde ein bestehendes Objekt angemietet. Weiter ins Detail wollte er aber noch nicht gehen: Die finale Unterschrift auf dem Mietvertrag stehe noch aus. Verantwortlich sei hierfür die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Deutlicher wurde Krüger hingegen beim angedachten Zeitplan sowie beim künftigen Konzept der Ausstellung.

Geschichte Die Landshut war im Oktober 1977 von einem palästinensischen Terrorkommando entführt worden, um inhaftierte Terroristen der Roten Armee Fraktion (RAF) freizupressen. Kapitän Jürgen Schumann wurde erschossen. Nach mehrtägigem Irrflug wurde die Maschine in der somalischen Hauptstadt Mogadischu von deutschen GSG-9-Spezialkräften gestürmt. Bis 1985 flog die Maschine im Liniendienst der Lufthansa, danach für andere Airlines, zuletzt für eine brasilianische. Auf Wunsch des damaligen Außenministers Sigmar Gabriel wurde sie im Herbst 2017 in Einzelteilen von Brasilien nach Friedrichshafen gebracht. (wie) Lernort Landshut Ausdrücklich nicht beabsichtigt ist die Rekonstruktion eines vermeintlichen „Originalzustandes“ des Jahres 1977. „Wir werden das Themenfeld des ‚Landshut‘-Projektes in seiner Mehrdimensionalität und Kontroversität erschließen“, sagt BPB-Präsident Thomas Krüger. Das Projekt sei interdisziplinär angelegt: „Es geht nicht nur um historisch-politische, sondern auch um ästhetische und kulturelle Bildung.“ Dafür bündelt die BPB die Expertise in den verschiedenen Bereichen der Bundeszentrale und arbeitet mit Experten aus verschiedenen Fachrichtungen zusammen, beispielsweise aus der Museumspädagogik oder der Public History. Geplant sind außerdem die Einbindung von Perspektiven und Erfahrungen der Zeitzeugen und die Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren. (wie)

Das Cockpit sowie alle weiteren Teile der Maschine sollen künftig der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. | Bild: Benjamin Schmidt

„Unser Ziel ist es, dass die Maschine begehbar wird“, betonte Krüger. Dabei sei es ihm wichtig, keinen Termin zu festzusetzen, zu dem eine Ausstellung eröffnet wird. „Vielmehr wollen wir jeden Projektfortschritt den Menschen zugänglich machen.“ Es solle regelmäßig Workshops geben, wie etwa im Herbst 2022. Damals hatten Zeitzeugen der Landshut-Entführung Schülerinnen und Schülern aus Friedrichshafen eindrücklich von ihren Erlebnissen berichtet. Das komplette Programm solle bis spätestens 2026 stehen. „Wir haben 2027 das 50-jährige Jubiläum der Entführung, das wollen wir unter keinen Umständen reißen“, versprach Krüger. Ab kommendem Jahr solle die Maschine bereits zugänglich gemacht werden.

Auch Hologramme könnte es geben

Doch was genau soll zu sehen sein? „Das Zentrum des Lernortes wird das Objekt der Landshut sein“, führte Krüger weiter aus. Sollte es didaktisch Sinn ergeben, sollen auch weitere Objekte zugefügt werden. Die Tragflächen, die derzeit nicht an der Maschine angebracht sind, sollen wieder am Rumpf des Fliegers werden. Zudem sind Konservierungsmaßnahmen geplant, um die Begehbarkeit des Wracks zu gewährleisten. Auch multimediale Ausstellungselemente kann sich Krüger vorstellen, etwa Hologramme sowie sogenannte Serious Games, also didaktische Spiele, sowie weitere interaktive Elemente.

Schülerinnen und Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums nahmen vergangenen Oktober am Workshop mit den Zeitzeugen teil. Veranstaltet wurde die Begegnung von der Bundeszentrale für Politische Bildung. | Bild: Benjamin Schmidt (Archiv)

Auch die Werteorientierung des Begegnungsortes steht bereits fest. „Die Landshut ist zum Symbol für die wehrhafte Demokratie geworden“, betonte Staatssekretärin Juliane Seifert. Das solle sich in der Ausstellung widerspiegeln. Der Staat habe nach dem Münchner Olympia-Attentat im Jahr 1972, bei dem die Befreiung israelischer Geiseln durch die Polizei scheiterte, gelernt.

Im Nachgang der Tragödie wurde die Sondereinheit GSG-9 gegründet, die fünf Jahre später erfolgreich die Geiseln der Landshut befreite. Lediglich Landshut-Kapitän Jürgen Schumann wurde von den Terroristen ermordet.

„Die Quintessenz der Befreiung der Landshut ist, dass man nicht mit Extremisten verhandelt und dass man sich als Demokraten nicht erpressen lässt“, so Seifert. Auch heute sieht sie die Demokratie bedroht, etwa durch Rechtsextreme, Reichsbürger und andere Verfassungsfeinde. Dementsprechend hoch schätzt sie die Relevanz entsprechender Bildungsangebote ein.

15 Millionen Euro Budget

Was es heute noch aus der Geschichte zu lernen gibt, diese Frage soll demnach künftig im Zentrum der Begegnungsstätte stehen. Es soll Raum geben für Debatten mit Blick auf die Vergangenheit sowie die politische Gegenwart. „Das hier ist daher kein rein museales Konzept“, betonte Staatssekretärin Seifert. Sehr zufrieden mit der nun geplanten Umsetzung ist auch der Bundestagsabgeordnete Martin Gerster. Er hat sich für eine Bundesförderung für das Projekt eingesetzt und letztlich im Jahr 2020 verkündet, dass 15 Millionen Euro für das Vorhaben zur Verfügung stehen. „Es ist die absolut richtige Entscheidung, hier die Landshut zugänglich zu machen“, freute sich Gerster nun. Ob der geplante Betrag reicht, muss sich noch zeigen. Staatssekretärin Seifert sagte: „Stand jetzt ist das Budget auskömmlich.“

Wer übrigens künftig die Begegnungsstätte leiten soll, ist noch offen. Die Bundeszentrale für politische Bildung ist nur mit der Konzeption beauftragt. Später einmal soll sich ein Trägerverein sich um die Belange des Ortes kümmern. Klar ist aber nun eines: Die Region wird wohl bald um seine geschichtsträchtige Sehenswürdigkeit reicher sein.