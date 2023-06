Luca Wilhelm Prayon (CDU) ist neuer Landrat im Bodenseekreis. Nach seiner Wahl am 14. Februar hat der 48-Jährige bereits am 15. Juni die Amtsgeschäfte seines Vorgängers Lothar Wölfle (CDU) übernommen. Nun wurde er am Freitagabend bei einer Feier im Markdorfer Bildungszentrum öffentlich ins Amt eingesetzt.

Alle Besucher gratulierten Prayon einzeln. Hier auf dem Bild ist Martin Hahn, Landtagsabgeordneter der Grünen, zu sehen. | Bild: Benjamin Schmidt

200 Gäste feiern mit Prayon

Markdorfs Bürgermeister Georg Riedmann eröffnete den Abend, zu dem etwa 200 Gäste gekommen waren. Darunter Mitglieder des Kreistags und des Landtags, Gemeindeoberhäupter sowie Vertreter unterschiedlicher Institutionen der Region. Riedmann lobte Prayon: „Schon in Ihrem Amt als Bürgermeister in Remchingen genießen Sie unheimlich große Anerkennung.“ In der Gemeinde im Enzkreis war Prayon vor seiner Wahl zum Landrat als Bürgermeister aktiv. Auch die Tatsache, dass er als einziger Kandidat zur Wahl im Bodenseekreis stand, sprach Riedmann an: „Auswahl ist was Tolles, aber noch wichtiger ist die Qualität der Kandidatinnen und Kandidaten.“

Gut 200 Gäste sind zur Zeremonie im Markdorfer Bildungszentrum gekommen. Im Profil in der Bildmitte zu sehen: Alt-Landrat Lothar Wölfle. | Bild: Benjamin Schmidt

Zur Person Luca Wilhelm Prayon ist der neue Landrat des Bodenseekreises. Zuvor war er Bürgermeister der 12.000-Einwohner-Gemeinde Remchingen im Enzkreis. Geboren in Rom und aufgewachsen in Tübingen, hat Prayon eigenen Angaben zufolge nach dem Abitur und dem Wehrdienst Rechtswissenschaften studiert. Seit 15. Juni führt er die Amtsgeschäfte, für die bislang Lothar Wölfle verantwortlich war.

Auch Klaus Tappeser, Regierungspräsident des Regierungsbezirks Tübingen, hieß Luca Prayon willkommen. Zudem wandte er sich an den Alt-Landrat Lothar Wölfle: „Er ist ein langjähriger Weggefährte und hat viel für den Bodenseekreis getan.“ Anschließend vereidigte Tappeser Luca Wilhelm Prayon in seinem neuen Amt.

Der neue Landrat unterzeichnet seine Vereidigungsurkunde. | Bild: Lena Reiner/Landratsamt Bodenseekreis

„Jetzt gilt‘s!“

„Lieber Herr Landrat, jetzt gilt‘s!“ Mit diesen Worten richtete sich Reinhold Schnell, Kreisverbandsvorsitzender des Gemeindetags Baden-Württemberg sowie Bürgermeister von Neukirch, an den Neuen. Er hoffe, dass seine Amtszeit so gut verlaufe wie die WM der Deutschen Nationalmannschaft im Jahr 1954. Für einen Lacher sorgte Schnell, als er den Landrat mit Lothar Wilhelm Prayon ansprach – dem Vornamen von Prayons Vorgänger Lothar Wölfle.

Bodenseekreis Wer sind Sie, Luca Prayon? Der vermutlich nächste Landrat im Interview Das könnte Sie auch interessieren

Nach Willkommensworten von Uwe Achilles, Vorsitzender des Personalrats im Landratsamt, richtete sich Prayon selbst an die Gäste im Bildungszentrum Markdorf. Er betonte: „Wir leben in sehr herausfordernden Zeiten.“ Eine besonders wichtige Frage sei aktuell die Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen. Gleichwohl verwies er auf teils hohe Mieten in der Region: „Ein junger Kollege, der zeitgleich mit mir angefangen hat, zahlt 19,85 pro Quadratmeter.“

Was wird Prayon an seinem nächsten Arbeitstag tun? Tatsächlich gehe es gleich am Samstag für ihn weiter, sagte er. „Wir feiern am Abend 50 Jahre Kreisfeuerwehrverband in Salem.“