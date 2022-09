Jasmin Eichenhofer ist die neue Bodensee-Apfelkönigin. Die 21-Jährge aus Gangenweiler bei Markdorf überzeugte die Jury bei der Wahl am Dienstag in Kressbronn. Wie die Obstregion Bodensee mitteilt, ist sie Studentin eines dualen Studiums der Fachrichtung BWL-Handel-Agrar. Als Landwirtskind arbeitet sie nebenbei im elterlichen Betrieb, welcher bereits in der vierten Generation bewirtschaftet wird, mit und hat somit viele Einblicke in die gängige Obstbaupraxis.

Unterstützt wird sie von zwei Apfelprinzessinnen

Sina Bernhard aus Kressbronn am Bodensee, ausgebildete Gärtnerin mit Fachrichtung Obstbau, arbeitet als Obstbaugesellin im elterlichen Betrieb mit Schwerpunkt Obst- und Hopfenanbau. Aktuell absolviert die 22-Jährige eine Ausbildung zur staatlich geprüften Wirtschafterin für Obstbau und Obstveredelung.

Zusammen mit ihr wurde Mia Bentele (19 Jahre alt) aus Wellmutsweiler bei Tettnang zur Bodensee-Apfelprinzessin gewählt. Auch sie ist ausgebildete Gärtnerin mit Fachrichtung Obstbau und arbeitet ebenso auf dem elterlichen Hof und wird im November mit der Meisterschule beginnen.

Apfelhoheiten repräsentieren für zwei Jahre den Obstbau

Die neuen Apfelhoheiten wurden bei der Eröffnung der Apfelsaison vorgestellt und gekrönt. Sie vertreten für zwei Jahre die Region bei zahlreichen Terminen, Messen und Veranstaltungen. Eine elfköpfige Jury hatte die Bodensee-Apfelhoheiten 2022/23 bereits am 1. September gewählt.