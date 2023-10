Nebel am Morgen, Sonne am Nachmittag und klare, kalte Nächte: Zumindest in diesen Punkten ist der Herbst am Bodensee bereits angekommen. Trotzdem ist es tagsüber immer noch verhältnismäßig warm – so zumindest das Empfinden, wenn man dieser Tage noch so manchen Schwimmer im Bodensee entdeckt.

Jürgen Schmidt, Meteorologe bei Wetterkontor: „Maxima über 20 Grad sind im Oktober noch völlig normal.“ | Bild: Wetterkontor | SK-Archiv

Sind die Temperaturen für den Monat Oktober zu hoch? Meteorologe Jürgen Schmidt von Wetterkontor erklärt: „Maxima über 20 Grad sind im Oktober noch völlig normal.“ Seit Beginn der Wetteraufzeichnungen liegt der Rekordwert an der Messstation in Konstanz im Herbst bei 30,9 Grad Celsius. Dieser Wert wurde am 1. September 2009 gemessen – und am 11. September dieses Jahr mit 30,5 Grad auch nur knapp verpasst.

Dennoch erklärt der Experte: „Die Temperaturen lagen im September 3,1 Grad über dem Mittel der Jahre 1991 bis 2020 und sogar 3,4 Grad über dem Mittel der Jahre 1961 bis 1990.“ Ähnlich sieht es bei der Sonnenscheindauer aus. Hier lag der September dieses Jahr mit 240,9 Stunden fast 50 Prozent über dem Mittel von 1991 bis 2020. „Aber auch die Septembermonate 2016, 2019, 2020 und 2021 brachten überdurchschnittlich viel Sonnenschein“, sagt Schmidt.

Diesen Sonnenuntergang fotografierte Rony Elimelech Ende September von der Überlinger Promenade aus. | Bild: Rony Elimelech

Neben den hohen Temperaturen und jeder Menge Sonne regnete es diesen September deutlich weniger als sonst. „Der September 2023 brachte am Bodensee mit 23,8 Liter Regen pro Quadratmeter nur ein Drittel der sonst üblichen Monatsmenge“, erklärt Meteorologe Schmidt.

So entsteht Nebel am Bodensee Meteorologe Jürgen Schmidt erklärt: „Nebel ist praktisch eine Wolke in Bodennähe. Wir brauchen also 100 Prozent Luftfeuchte, damit sich der Nebel entwickeln kann.“ Dann greife die physikalische Gesetzmäßigkeit, dass kalte Luft weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann als warme Luft. In klaren Nächten kühlt sich die Luft so weit ab, bis 100 Prozent Feuchtigkeit erreicht sind – und dann entsteht Nebel. Voraussetzung dafür sind genug kleine Luftteilchen, an denen sich die Feuchte anlagern kann, sodass kleine Tröpfchen entstehen. „Am Bodensee ist genug Feuchte vorhanden, wodurch die Nebelbildung begünstigt wird“, sagt Schmidt.

Wetter am Bodensee bleibt warm und trocken

So sonnenreich und warm wie in den vergangenen Wochen bleibt es vorerst auch noch. Grund für die Wetterlage ist das Hoch Tora. „Bis mindestens Mitte der kommenden Woche bleibt es warm mit Temperaturen tagsüber um oder etwas über 20 Grad Celsius. Es bleibt auch trocken“, kündigt Jürgen Schmidt an und ergänzt: „Nebel am Vormittag ist möglich.“

Segelschiff im Nebel: Die „Bounty“ verlässt Unteruhldingen und geht auf Fahrt auf dem Überlinger See. Im Hintergrund erkennt man die Fähre, die von Konstanz in Richtung Meersburg unterwegs ist. Dieses Bild von Lesereporter Klaus Johner entstand Anfang Oktober. | Bild: Lesereporter Klaus Johner

Winterbeginn voraussichtlich mild

Diese Witterung dauert voraussichtlich bis zum 20. Oktober an. In den kommenden zwei Wochen ist also noch kein stärkerer Kälteeinbruch zu erwarten. Meteorologe Schmidt verweist auf Langristvorhersagen, denen zufolge die Monate Oktober bis Dezember insgesamt „warm bis deutlich zu warm“ werden. „Da die Wassertemperaturen im Ostatlantik und in der Nordsee noch immer deutlich über den Normalwerten um diese Jahreszeit liegen, gehen wir von einem zumindest erst einmal milden Winterbeginn aus.“