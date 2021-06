Überlingen vor 4 Stunden

Iris-Farbkreis auf dem Rosenobelturm: Drohnenflug über eine rundum runde Sache

Der von Christfried Preußler mit 15 verschiedenfarbigen Iris bepflanzte Rosenobelturm lockt aktuell viele Blumenfreunde in diesen Bereich der Überlinger Landesgartenschau. Aus der Luft betrachtet, wird der Iris-Farbkreis in besonderer Weise in Szene gerückt.