Bodenseekreis vor 2 Stunden

International abgestimmte Kontrollaktion auf dem Bodensee: Polizei ahndet 44 Verstöße

See- und Wasserschutzpolizeistationen der verschiedenen Anrainerstaaten haben am Freitag zeitgleich Wasserfahrzeuge in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich kontrolliert. Zielt der internationalen Kontrollen war es nach Polizeiangaben, Straftaten und Ordnungswidrigkeiten aufzudecken und Gefahren abzuwehren.