Ein Schwalbenschwanz flattert zwischen Blüten und Gräsern unruhig hin und her. Der prächtige Falter ist inzwischen gefährdet, denn seine Raupen ernähren sich hauptsächlich von Doldenblütlern, die nur auf trockenen, mageren Wiesen gedeihen. Und die sind selten geworden. Auch im Bodenseekreis. Eine Exkursion im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis (LEV) in Laimnau gab Aufschluss über die Bemühungen, diese Flächen zu erhalten und weitere dazuzugewinnen.

Mitglieder des Verbandes nahmen an der Exkursion südlich von Laimnau teil und bekamen einen Blick in die Arbeiten. | Bild: Anette Bengelsdorf

Der Aufwand, der dafür nicht nur im Argental, sondern im gesamten Bodenseekreis getrieben wird, ist dabei nicht ganz freiwillig motiviert. „Seit die Magerwiesen in den 90er-Jahren kartiert wurden, haben wir zu viele dieser Flächen verloren“, sagt Landrat Lothar Wölfle und erklärte, dass es sich dabei um eine Verletzung europäischen Rechts handle. Deshalb drohe die EU der Bundesrepublik Deutschland mit einem Vertragsverletzungsverfahren und Strafzahlungen. Ein Druck, den der Bund an die Länder und diese wiederum an die Landkreise weitergibt. Jetzt gelte es, zu schauen, wie man diese Flächen in ihren Urzustand zurückversetzen kann. Auf freiwilliger Basis hat der Erhalt nicht funktioniert, jetzt sollen Wiederherstellungsverträge mit den Landwirten geschlossen werden.

Früher grasten täglich Kühe auf solchen mageren Wiesen, nachts luden sie den Dung im Stall ab, von wo er auf die Äcker verbracht wurde. Die Wiesen waren reine Düngerproduktionsstätten, das Vieh, gemessen am heutigen Standard ziemlich mager. Mit zunehmender Kommerzialisierung der Viehhaltung wurde das Tier zum Industrieprodukt und die Landwirte gerieten unter Druck. Sie brauchten eiweißreiches Futter, die Wiesen wurden gedüngt und das Gras in Silos eingelagert. Was für die Landwirte zum Überleben wichtig war, verdrängte die Kräuter und dafür breiteten sich Gräser aus. Die Wiesen wurden zur grünen Wüste, mit der Artenvielfalt war es vorbei.

Magerwiesen sind Lebensraum vieler verschiedener Pflanzen und Tiere. | Bild: Anette Bengelsdorf

Seit Jahren bemüht sich zum Beispiel die Stadt Tettnang, wann immer sie Ausgleichsflächen schaffen muss, Flächen mit Biodiversitätspotenzial auszuwählen, aufzukaufen oder zu tauschen, was oftmals ziemlich schwierig ist, da viele Besitzer nicht mehr bereit sind, sich von ihrem Land zu trennen. Ulrike Schuckert vom Planungsbüro Landschaft 4.0 zeigte den Exkursionsteilnehmern, wie sich trotzdem aus einem ehemaligen Maisfeld ein Musterbeispiel einer Magerwiese entwickeln konnte. 2012 aufgekauft, wurde er vom Maschinenring Tettnang regelmäßig abgemäht, bis 2017 dem ehemaligen Acker sämtliche Nährstoffe entzogen waren und er zum Säen vorbereitet werden konnte. Das frische Mähgut einer benachbarten Streuwiese wurde aufgebracht und angedrückt. Dann brauchte es vor allem einen langen Atem. Inzwischen blühen dort Arten wie wilder Majoran, Thymian und Klee als Futterpflanzen für Bienen. Der Maschinenring mäht die Wiese nur einmal im Jahr und nicht vor August, sodass sich die Kräuter vermehren können.

Pflege der Flächen wichtig

Durch ausdauerndes Mähen werden dagegen eingewanderte, invasive Arten, wie das Berufskraut, Goldrute und der Staudenknöterich, bekämpft. Sich selbst überlassen darf man deshalb diese Flächen nicht. Neben unerwünschten Pflanzen siedeln sich Bäume und Büsche an, die Daniel Doer, Geschäftsführer des LEV, auf einer sogenannten Brenne am Hahnenbuch am Ufer der Argen entfernen will, damit diese die Pfeifengras-Streuwiese nicht beschatten. Denn der Artenreichtum einer solchen Brenne – hier haben sich neben Oregano und Tausendgüldenkraut auch zwei verschiedene, seltene Orchideenarten angesiedelt – basiert auf der dünnen Humusschicht, die auf dem angespülten Kies des Flusses liegt. Wasser läuft ab, die Wiese bleibt trocken und heizt sich auf. Ideal für Orchideen und andere seltene Pflanzen.

Das unerwünschte Berufskraut ist eingewandert und breitet sich durch Samen aus. | Bild: Anette Bengelsdorf

Auch eine magere Flachland-Mähwiese konnte so wieder gerettet werden. Die Fläche gehörte dem Land und wurde einst aufgrund verschiedener Störungen abgewertet und als Verlust eingestuft. Mit extensivem Düngen und zweimaligem Mähen zur rechten Zeit, kann sie heute wieder eine beachtliche Artenvielfalt mit Spitzwegerich, Flockenblumen und Hahnenfuß aufweisen und wird wieder als magere Flachland-Mähwiese gelistet.