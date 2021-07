In der zurückliegenden Woche (Dienstag bis Montag, 20. Juli bis einschließlich 26. Juli) sind dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 18 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden. In dieser Zeit wurde laut Mitteilung elf Mal auch eine Virusvariante (Mutation) labordiagnostisch nachgewiesen.

Inzidenz liegt bei 10,6

Der höchste Sieben-Tages-Wert je 100.000 Einwohner wurde in der zurückliegenden Woche vom Landesgesundheitsamt mit 10,6 am vergangenen Samstag veröffentlicht. Es sei kein Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden.

Insgesamt wurden 201.320 Dosen verimpft

Seit Beginn der Corona-Schutzimpfungen sind im Bodenseekreis insgesamt 201.320 Impfdosen verabreicht worden (ohne betriebsärztliche Impfungen, auf diese Zahlen hat das Landratsamt bisher leider keinen Zugriff). In der zurückliegenden Woche waren es 6790 Impfungen.

Erstmals gab es einen After-Work-Impfung

Der Bodenseekreis unterstützt die Initiative des Landes Baden-Württemberg #dranbleibenBW durch niederschwellige Impfangebote ohne vorherige Anmeldung und Terminvereinbarung. In der vergangenen Woche wurde im Kreisimpfzentrum (KIZ) in der Messe Friedrichshafen neben der offenen Impfwoche erstmals auch eine After-Work-Impfung am Donnerstag angeboten. Das Angebot wurde laut Landratsamt von rund 80 Personen angenommen.

Über 60 Menschen lassen sich auf dem Markt impfen

Am vergangenen Freitag und Samstag fanden drei Vor-Ort-Impfaktionen auf den Märkten in Überlingen und Friedrichshafen statt. Insgesamt sollen sich dort über 60 Menschen eine Impfdosis abgeholt haben. Sowohl die Impfangebote im KIZ als auch die der mobilen Impfteams werden weiter fortgesetzt.