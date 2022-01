Bodenseekreis/Ravensburg vor 4 Stunden

In welchen Städten und Gemeinden arbeiten Berufstätige aus der Region? Was neue Zahlen über die Pendler-Ströme am Bodensee verraten

Leben in Friedrichshafen, arbeiten in Ravensburg – oder Owingen als Wohn- und Überlingen als Arbeitsort. Das Statistische Landesamt hat die Pendler-Ströme des Jahres 2020 ausgewertet. Eine Stadt aus der Region gehört demnach zu den 20 größten Arbeitsmarktzentren in Baden-Württemberg. Welche das ist und was die Zahlen über andere Kommunen in der Region verraten, lesen Sie hier.