Das aktuell sehr sonnige Wetter ist am Dienstagmorgen in Markus Mayrs Gesicht abzulesen. Ordentlich gerötet sind seine Wangen, aber das ist bei seinem Vorhaben kein Wunder: Er will in sieben Etappen von Bregenz nach Bodman-Ludwigshafen schwimmen und verbringt aktuell viele Stunden unter der Sonne im See. Seit vergangenem Samstag ist der 29-Jährige unterwegs. Am Montagabend ist er in Fischbach angekommen. Der SÜDKURIER trifft ihn am nächsten Morgen daher dort am Strand.

Mit dem Handy in einer wasserdichten Hülle kann Mayr unterwegs Fotos machen. | Bild: Markus Mayr

Der Reiz der Herausforderung

Gegen 10 Uhr bereitet sich der sonnenverbrannte Mayr unter einem Baum auf die nächsten zehn Kilometer seiner Reise vor – er hat sich nun auch Sonnencreme gekauft. Von einem USB-Stick zieht er sich neue Musik auf seinen wasserdichten MP3-Player. „Die Songs habe ich alle schon durchgehört“, sagt er über die Stücke, die er löscht. Von der Hip-Hop-Gruppe K.I.Z. bis zu den Beatles ist alles dabei. „Am besten ist ruhige Musik“, sagt Mayr. Damit komme er beim Schwimmen in einen Zustand der Meditation oder Trance. Geht es genau darum? Oder was treibt Mayr an?

Markus Mayr bereitet sich am Dienstagmorgen auf die nächste Etappe seiner Schwimmreise vor. | Bild: Simon Conrads

„Das wurde ich jetzt schon häufiger gefragt“, sagt er. „Das ist der Reiz, sich Herausforderungen zu stellen.“ Diesen Sommer ist er bereits knapp 2000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Europa gefahren, im März in Rom einen Marathon gelaufen und 2021 hat er einen Ironman absolviert. „Das schaukelt sich seit Jahren immer weiter hoch“, sagt er. Und wo könnte es mal enden? „Vielleicht beim Marathon des Sables.“ 230 Kilometer durch die marokkanische Wüste laufen. Erst mal soll es nun aber eben nach Bodman-Ludwigshafen gehen.

So sieht Markus Mayr im Wasser aus. | Bild: Markus Mayr

Für Mayr ist das Urlaub

Für seine Bodenseedurchquerung hat sich Markus Mayr Urlaub genommen. Er arbeitet im Vertrieb bei einem Konstanzer Tech-Unternehmen. „Mein Chef kann‘s nicht ganz nachvollziehen“, sagt Mayr und lacht. Aber für ihn ist Urlaub mit Bewegung verbunden, nur am Strand zu liegen, reicht ihm nicht. Etwas seltsam sei es natürlich, die freien Tage so nah am Zuhause zu bleiben. Die Nächte verbringt er campend, dabei steht das heimische Bett nur wenige Kilometer entfernt.

Markus Mayr auf seiner Reise durch den Bodensee Video: Markus Mayr

Mayr sagt aber auch: „Das ist ein Privileg, dass man den See so nah bei sich dran hat.“ Und das Gute an seiner Reisemethode sei, dass er nicht schwitzt und bei Ankunft quasi frisch geduscht aus dem See steigt. Er schwimme auch in einem gemütlichen Tempo, sagt Mayr. Am ersten Tag hat er für eine Strecke von knapp 15 Kilometern etwa acht Stunden gebraucht. Andere Schwimmer haben die sogenannte Längsquerung des Bodensees bereits ohne Unterbrechung absolviert.

Die Längsquerung Klassischerweise wird die Längsquerung des Bodensees in Bodman-Ludwigshafen begonnen und in Bregenz beendet. „Die Distanz beträgt je nach Wetter- und Strömungsbedingungen zwischen 66,7 und 68 Kilometer und sie setzt wie auch die anderen Bodenseequerungen, eine hervorragende körperliche Fitness voraus“, heißt es von der Organisation Bodenseequerung, die Schwimmer bei ihrem Vorhaben unterstützt. Am schnellsten und ohne Zwischenstopp ist die Strecke laut der Website der Organisation 2013 vom Deutschen Christof Wandratsch geschwommen worden: 20 Stunden und 41 Minuten hat der Extremsportler dafür benötigt. Auf der Website werden allerdings auch viele gescheiterte Versuche von Schwimmern gelistet.

„Live Love Swim“ (Leben Lieben Schwimmen) steht auf der Boje, die Markus Mayr hinter sich herzieht. | Bild: Simon Conrads

Etwa 70 Kilometer lang ist Mayrs Strecke von Bregenz nach Bodman-Ludwigshafen am Ufer entlang, am Dienstag steht ihm noch etwa die Hälfte bevor. Er will nun von Fischbach bis nach Meersburg schwimmen, dann folgen voraussichtlich Stopps in Überlingen und Sipplingen, bevor Mayr am Freitag in Bodman-Ludwigshafen ankommen will.

Noch ist er sehr zuversichtlich: Er hat ein wenig Muskelkater und leichte Nackenprobleme. Aber der Schwimmer wirkt gut gelaunt und sagt: „Der Weg ist das Ziel.“ Nach Absprache mit der Wasserschutzpolizei darf er bis zu 300 Meter vom Ufer entfernt schwimmen. Damit auf dem See verkehrende Boote ihn gut sehen können, muss er außerdem eine kleine Boje hinter sich herziehen. „Life Love Swim“ (zu Deutsch: Leben Lieben Schwimmen) steht auf einer Fahne, die an der Boje befestigt ist. Darauf hatte er beim Kauf keinen Einfluss, sagt Markus Mayr dazu.

An seinem Packsack hat Markus Mayr ein Ventil installiert. Darüber bläst er vor dem Losschwimmen Luft in den Sack, damit er Auftrieb hat. | Bild: Simon Conrads

Über einen Gurt zieht der Schwimmer neben der Boje auch einen wasserdichten Packsack hinter sich her. Darin befindet sich seine Campingausrüstung samt Kocher und Gaskartusche. Inspirieren lassen hat er sich bei seinem Gepäck vom Taucher Nikolay Linder, der 2022 schnorchelnd den Bodensee umrundete. Am Packsack hat Markus Mayr mit Silikonkleber ein Ventil befestigt, über das er vor dem Losschwimmen Luft hineinpusten kann. Dadurch hat das Gepäck Auftrieb. Mit seinem Anhang steigt Mayr dann gegen 11 Uhr in Fischbach in den See und macht sich wieder auf den Weg.