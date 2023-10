Solarparks und Windräder brauchen Platz – sonst kommt die Energiewende nicht voran. Der Regionalverband Bodenseekreis-Oberschwaben (RVBO) ist dafür verantwortlich, geeignete Flächen zu finden. Konkret bedeutet das, die Verantwortlichen in den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg sowie Sigmaringen müssen mindestens 6300 Hektar für Windräder und 700 Hektar für Freiflächensolaranlagen ausweisen.

Bodenseekreis Auf dem Gehrenberg könnten Windräder entstehen Das könnte Sie auch interessieren

Transparenz bei der Planung

Die Planungen sollen nicht im Stillen passieren. Vielmehr will der Verband die Bevölkerung auf dem Laufenden halten – Entscheidungen sollen transparent sein. Bereits im Juli fand daher eine Informationsveranstaltung in Bad Waldsee statt – nun steht eine weitere öffentliche Sitzung an. Der Termin ist Mittwoch, der 25. Oktober, um 14 Uhr in der Festhalle Kressbronn. Bereits im Vorfeld beantwortet der SÜDKURIER die wichtigsten Fragen.

RVBO-Direktor Wolfgang Heine deutet auf die Karte des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben. Der Teilregionalplan Energie legt fest, wo Wind- und Solarparks entstehen. | Bild: Benjamin Schmidt (Archiv)

Welcher Energieträger bekommt wie viel Fläche?

Beim Erstellen des sogenannten Regionalplans Energie geht es im Kern um das Finden von Arealen für Wind- und Solarenergie. Der größte Flächenanteil, konkret 1,8 Prozent der regionalen Flächen, sind für Windräder geplant, der Rest für Sonnenkraft. Warum das so ist, erläutert Wolfgang Heine, Direktor des Regionalverbands, auf Anfrage: „Der Bund hat für Bayern und Baden-Württemberg das Flächenziel von 1,8 Prozent für Wind vorgegeben, sich aber zu Solar in punkto Fläche nicht geäußert. Die Landesregierung hatte sich schon zuvor festgelegt, dass zwei Prozent der Landesfläche für Erneuerbare Energien (Wind und Solar) reserviert werden sollen. Das bedeutet: Die 0,2 Prozent kommen aus der Subtraktion von zwei und 1,8 Prozent zustande.“

Wie werden mögliche Räume für Windkraft ausgewählt?

Die zuständigen Planer gehen schrittweise vor. Laut den RVBO-Sitzungsvorlagen sind zunächst Suchräume definiert worden, die sich grundsätzlich für die Installation eignen. Anschließend wurden unterschiedliche Kriterien zugrunde gelegt, um diese Areale weiter einzugrenzen. Argumente für Gebiete sind ihre jeweilige Windleistung.

Gegen Flächen sprechen etwa Naturschutzgebiete, Wasserschutzzonen oder bebaute Areale. Allerdings gilt auch: Je höher die Eignung, desto eher werden bei der Planung Konflikte in Kauf genommen. Nach weiterem Austausch mit Kommunen und Fachbehörden – hierbei geht es etwa um Landesverteidigung, Luftverkehr und Naturschutz – blieben bisher 2,45 Prozent der Fläche übrig. Diese erstreckt sich auf 38 Vorrangs- sowie fünf optionale Gebiete.

Auch am Gehrenberg bei Markdorf könnten sich künftig einmal Windräder drehen. | Bild: Nosswitz, Stefanie (Archiv)

Warum wird aktuell mit mehr als 1,8 Prozent Fläche für Wind geplant?

Das liegt am Abstimmungsbedarf. Der Puffer ist laut Unterlagen erforderlich, da weitere Restriktionen nicht ausgeschlossen werden können, also weitere Fragen der Landesverteidigung, des zivilen Luftverkehrs, des Natur- und Artenschutzes sowie des Denkmalschutzes. Diese können aber erst noch in künftigen Anhörungsverfahren auftauchen.

Welche Flächen stehen im Bodenseekreis für Windkraft zur Debatte?

Nach Gewichtung aller Kriterien bleiben in der Region wenig Flächen übrig. Konkret stehen laut Wolfgang Heine aktuell drei Gebiete auf dem Plan: der Gehrenberg, Heiligenberg bei Betenbrunn sowie der Höhenzug zwischen Sipplingen und Owingen. Direkt am Bodenseeufer finden sich keine Flächen. Weiter schreibt Heine: „Genauere Infos zu den konkreten Gebieten und deren Größe und Lage werden in der Sitzung am 25. Oktober in Kressbronn anhand einer Tischvorlage, die wir gerade vorbereiten, mitgeteilt und zeitnah auf unserer Website veröffentlicht.“

Bild: SK

Wie werden mögliche Flächen für Solaranlagen gefunden?

Auch hier werden bestimmte Entscheidungskriterien zugrunde gelegt. Für Areale sprechen vor allem Gebiete, die ohnehin schon stark durch menschliche Eingriffe geprägt worden sind: etwa Deponien, Autobahn-Seitenstreifen oder Flächen bei Umspannwerken.

Markdorf Ja, nein, vielleicht? So steht es aktuell um Windkraft auf dem Gehrenberg Das könnte Sie auch interessieren

Was passiert, wenn die vom Bund vorgegebene Fläche nicht gefunden wird?

In diesem Fall würde eine sogenannte Superprivilegierung eintreten. RVBO-Chef Wolfgang Heine erläuterte auf der Infoveranstaltung in Bad Waldsee hierzu: „Dann fällt jede Steuerung, die wir seitens des Regionalverbands oder der Kommunen unternehmen, weg.“ Sogar ein größerer Flächenverbrauch, als wie vom Bund vorgegeben, wäre dann denkbar. Heine schloss: „Daran kann keiner ein Interesse haben – egal wie er zu dem Thema eingestellt ist.“

Können Bürger mitreden?

Der Zeitplan ist laut RVBO im Landesplanungsgesetz festgelegt. Ab Januar 2024 hat jede Person im Rahmen einer Anhörung die Gelegenheit, zum Teilregionalplan Energie Stellung zu nehmen. Dafür will der Verband in jedem Landkreis eine entsprechende Veranstaltung durchführen. Im Anschluss daran wird der Entwurf überarbeitet. Möglicherweise kommt es dann noch zu einer zweiten Anhörung. Der Zieltermin steht bereits: Ende September 2025 muss eine Verbandsversammlung des RVBO den Teilregionalplan Energie als Satzung beschließen.

Energiewende Sonne und Wind: So könnte der Bodenseekreis klimaneutral werden Das könnte Sie auch interessieren

Wann könnten Windkraftanlagen gebaut werden?

Sollte etwa der Gehrenberg ausgewählt werden, müssen Windkraftunternehmen gesucht sowie mit ihnen ein Genehmigungsverfahren beim Landratsamt angestrebt werden. Das würde frühestens 2024 geschehen, unter Umständen aber auch erst 2026, sagt Heine. Dann wäre der Teilregionalplan Energie, in dem die Vorranggebiete festgelegt werden, nämlich rechtskräftig. Die Genehmigungsdauer ist mittlerweile auf dreieinhalb Jahre begrenzt. „Der Bau eines Windparks nach der Genehmigung hängt von betrieblichen Erfordernissen ab, ist aber prinzipiell innerhalb eines Jahres möglich. Das heißt, vor dem Jahr 2028 ist nicht mit Windrädern am Gehrenberg zu rechnen. In welchem Jahr danach ist völlig offen“, so Heine.