Diese Landtagswahl ist anders: Selten waren die Herausforderungen für Politiker so groß und die Erwartungen der Bürger an sie so hoch. Ein Jahr Corona, ein Jahr mit Kontaktbeschränkungen, Lockdowns, Schul- und Kitaschließungen. Da stellt sich die Frage: Wer kann Krise? Diejenigen, die in Stuttgart gerade das Sagen haben oder können das andere besser? Darüber entscheiden die Bürger bei der Landtagswahl am 14. März. Und sie entscheiden darüber, welcher Kandidat aus ihrem Wahlkreis ihre Interessen im Landesparlament vertritt oder gar in Regierungsverantwortung.

Eine seltene, wenn nicht gar die einzige Gelegenheit, einige Kandidaten des Wahlkreises Bodensee direkt kennenzulernen, besteht ab Donnerstag: Dann ist die SÜDKURIER-Wahlarena eröffnet und als Video auf der Homepage des SÜDKURIER unter www.sk.de/podium abrufbar.

Bei der Veranstaltung, die aus Gründen des Infektionsschutzes im Stadttheater Konstanz ohne Publikum aufgezeichnet wurde, treffen die Direktkandidaten des Wahlkreises Bodensee der derzeit im Landtag vertretenen Parteien aufeinander: Martin Hahn (Bündnis90/Grüne), Dominique Christine Emerich (CDU), Jasmina Brancazio (SPD), Klaus Hoher (FDP) und Christoph Högel (AfD). Selbst für die fünf Kandidaten ein Novum: In diesem Wahlkampf stehen sie in der SÜDKURIER-Wahlarena zum ersten Mal gemeinsam auf einer Bühne.

Stadttheater Konstanz als Fernsehstudio

Die Kandidaten sind für die außergewöhnliche Veranstaltung auf Einladung des SÜDKURIER nach Konstanz ins Stadttheater gekommen, das zum Fernsehstudio umfunktioniert worden ist. Wo im September noch das Stück „Jeder stirbt für sich allein“ nach dem Roman von Hans Fallada gespielt wurde, stehen nun also die Politiker auf der Bühne und stellen sich den Fragen der SÜDKURIER-Redakteure Kerstin Mommsen und Stefan Hilser. Und das sei gleich vorweggenommen: Alle Kandidaten haben überlebt. Dabei gibt es so manche Bewährungsprobe zu bestehen, zum Beispiel bei Schnellfrage-Runden, wo die Kandidaten schnell auf den Punkt kommen müssen.

Thema Impfen erhitzt Gemüter

„Wir können alles. Außer Hochdeutsch“: Mit diesem Werbespruch punktete Ende der 90er Jahre das Land Baden-Württemberg und warb augenzwinkernd für das Land der Cleverle, Schaffer und Macher. Baden-Württemberg, das Musterländle – das Bild hat Kratzer bekommen. „Wir können alles. Außer Impfen“, würden wohl heute Spötter sagen. Besonders clever scheint zumindest den Kandidaten der Oppositionsparteien nicht, was die derzeitige Landesregierung in Sachen Corona-Management und Impf-Strategie abliefert. Das wird in der Wahl-Arena deutlich.

Martin Hahn verteidigt Impfstrategie

Nebeneinander auf der Theaterbühne positioniert, ringen die Akteure um Argumente, Konzepte und Antworten. In knapp 90 Minuten streifen die Kandidaten die drängendsten Themen in diesem Landtagswahlkampf: Die Folgen der Corona-Pandemie, das Chaos bei der Impftermin-Vergabe, die fehlende Digitalisierung an den Schulen und die Folgen der Corona-Pandemie für die Wirtschaft.

Martin Hahn (Grüne), derzeitiges Mitglied der Regierungskoalition in Stuttgart, verteidigt leidenschaftlich die Impfstrategie und Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne): „Wir wollten sicherstellen, dass alle auch eine zweite Impfung bekommen können, statt kopflos erste Impfungen anzubieten und dann keinen Impfstoff mehr zu haben.“ Kopfschütteln und heftige Reaktionen von Klaus Hoher (FDP-Landtagsabgeordneter), Jasmina Brancazio (SPD) und Christoph Högel lassen nicht lange auf sich warten.

AfD-Bewerber provoziert SPD-Kandidatin

Beim Thema Schule diagnostizieren alle Bewerber einen mächtigen Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung – nur wie das alles gehen soll, darüber gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Zoff gibt es bei der Frage nach Strategien gegen den Fachkräftemangel und beim Thema Einwanderung. AfD-Mann Christoph Högel provoziert Jasmina Brancazio (SPD) mit Blick auf ihren Familiennamen durch die Aussage, dass sie sich augenscheinlich gut in Deutschland integriert habe. Die Antwort der 35-Jährigen aus Friedrichshafen kommt prompt und scharf: „Ich muss mich nicht integrieren. Ich bin von hier.“

Corona-Schnelltests und Maskenpflicht

Die Wahlarena fand unter strengen Hygiene-Auflagen statt. Ein Konzept war mit den Behörden abgestimmt. So mussten sich alle Kandidaten einem Corona-Schnelltest unterziehen, ebenso Techniker und an der Produktion Beteiligte. Abseits der Bühne galt Maskenpflicht.