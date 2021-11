Visual Story Veröffentlicht am 20. November 2021

Wie, die Woche ist schon wieder vorbei? Blicken Sie mit uns zurück. Hier sorgen wir dafür, dass Sie diese Woche im Bodenseekreis nichts verpasst haben. Diese Woche sehr präsent: die Pandemie.

Bild: Mona Lippisch/Katy Cuko/Lena Reiner

Corona. Corona, Corona: Der Anteil der Corona-Themen in unserem Wochenrückblick ist einer der vielen Gradmesser für die Lage in der Pandemie. Diese Woche ist er, Sie erraten es: hoch. Wir haben für Sie einen Überblick über Impftermine in der Region