Immer wieder beobachten die Helfer im Kreisimpfzentrum (KIZ) den Angaben des Landratsamtes zufolge, dass Menschen nicht zu ihrem Impftermin kommen, ihn vorher aber auch nicht stornieren. Aufgrund des nach wie vor begrenzten Impfstoffs seien Impftermine eigentlich heiß begehrt. Trotzdem komme es immer wieder zu einem Nicht-Erscheinen bei gebuchten Terminen. Davon betroffen seien besonders Zweitimpfungen. Über die Gründe lasse sich nur spekulieren.

Bodenseekreis Vergebliches Bemühen um Termine in Impfzentren bringt manche auf kuriose Ideen Das könnte Sie auch interessieren

„Wir vermuten, dass sich die Leute parallel auch noch woanders um Termine bemühen und einen früheren Termin als den im KIZ wahrnehmen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben“, wird Lukas Schenk, Schichtleiter im KIZ, in dem Pressetext zitiert. Das sei aber nicht nur unfair gegenüber anderen impfbereiten Menschen. „Um den bestmöglichen Impfschutz zu bekommen, sollte die empfohlene Zeitspanne zwischen Erst- und Zweitimpfung eingehalten werden“, heißt es weiter. Impfstoff verloren gehe aber keiner. Die Ampullen werden den Angaben zufolge nur für tatsächlich anwesende Patienten geöffnet.

Ravensburg sofort-impfen.de: Wie drei gebürtige Oberschwaben mit ihrer Initiative Impfwillige und Impftermine zusammenbringen möchten Das könnte Sie auch interessieren

„Zeitiges Absagen erleichtert uns die Umverteilung sehr“, so Schenk. „So können wir den Termin noch kurzfristig im Buchungssystem für andere Bürgerinnen und Bürger freigeben.“ Gebuchte Impftermine können telefonisch unter 116 117 oder unter www.impfterminservice.de abgesagt werden. Terminverschiebungen sind dem Landratsamt zufolge nur mit zwingendem Grund wie Krankheit oder Quarantäne per E-Mail an zweittermin-impfen@sm.bwl.de möglich.