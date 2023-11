Auch in Friedrichshafen kann man seine letzte Ruhestätte jetzt unter Bäumen bekommen. Wie in Überlingen schon länger im Angebot, gibt es neuerdings auf dem städtischen Friedhof in Friedrichshafen einen Baumhain für Urnenbeisetzungen. Kein Blumenschmuck, keine Kerzen, lediglich eine Plakette mit Namen und Daten des Verstorbenen erinnern daran, wer hier beigesetzt wurde. Das macht es den Angehörigen einfacher, hinterlässt auf den Friedhöfen aber Lücken.

Der Trend zur Urnenbestattung (hier ein Bild von der Urnenwand auf dem städtischen Friedhof in Überlingen) ist ungebrochen. | Bild: Hilser, Stefan

Warum geht der Trend zur Urne?

„Erdbestattungen gehen immer mehr zurück“, sagt Markus Zodel von der Friedhofsverwaltung im Bauamt der Stadt Friedrichshafen. Das bestätigt die in Uhldingen-Mühlhofen arbeitende Bestatterin Jutta Dreher: „Der Trend geht zur Urne.“ Der Grund sei einfach zu erklären: Die Sterbenden wollen ihren Kindern und Hinterbliebenen nicht unnötig zur Last fallen. Das Stichwort laute „gärtnergerechte Gräber.“ Also möglichst keinen Aufwand, der bei herkömmlichen Erdgräbern über viele Jahre hinweg anfallen würde. Denn die Angehörigen wohnten oftmals weit entfernt, kämen aber zu Weihnachten, zu Geburts- oder Sterbetagen in die Heimat, und möchten dann einen Ort vorfinden, an dem sie trauern und gedenken können. Sprich: einen Friedhof.

Gebühren in Überlingen und Friedrichshafen Ein direkter Vergleich zwischen den Friedhofs- und Bestattungsgebühren lässt sich nicht vornehmen, weil von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Deshalb nur zwei Beispiele. Friedrichshafen: Eine Grabstelle im Bereich der neuen Baumgräber kostet 1680 Euro Grabnutzungsgebühren. Ein Reihengrab für eine 20-jährige Belegung kostet 2280 Euro, plus 539 Euro für das Ausheben einer bis 1,80 Meter tiefen Grabstätte. Überlingen: Die Grabplatzgebühr für ein Urnengrab in der Erde beträgt gesamt 757 Euro, plus Bestattungsgebühr von 880 Euro. Ein Wahlgrab Erde kostet gesamt 1028 Euro plus 1370 Euro Bestattungsgebühr.

Wie wirkt sich der geringere Platzbedarf aus?

Das wirkt sich auf das Erscheinungsbild eines Friedhofs aus: „Es entstehen immer mehr Freiflächen und Lücken zwischen den Gräbern“, betont Markus Zodel aus Friedrichshafen. Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadtverwaltung: „Die belegten Grabflächen auf allen Friedhöfen nehmen seit vielen Jahren stetig ab.“ In Überlingen ergibt sich ein ähnliches Bild. „Aktuell sind zwei Drittel der Friedhofsfläche noch mit Gräbern belegt, ein Drittel sind für künftige Neuplanungen frei“, berichtet Andrea Winkler, Pressesprecherin der Stadt Überlingen.

Jutta Dreher vom Bestattungshaus Herbert Dreher in Uhldingen-Mühlhofen. Sie steht an einem Grabfeld unter Bäumen, bei denen der Name der Verstorbenen auf einem künstlerisch gestalteten Gingko-Blatt vermerkt wird. | Bild: Hilser, Stefan

Sind die Friedhöfe damit überdimensioniert?

„Es gibt keine Pläne über eine Verkleinerung der Friedhofsfläche“, teilt die Stadt Überlingen auf die Frage mit, welche Überlegungen es zum Erhalt des Gesamtbilds gebe. „Der städtische Friedhof ist auch eine wertvolle Parkanlage und wird als solche im Gesamten bestehen bleiben.“ Außerdem stehe er unter Denkmalschutz. „Es gibt keine Pläne über Änderungen äußerer Abmessungen.“ Vielmehr seien aus aktuell nicht benötigten Flächen unter anderem neue Biodiversitätsflächen entstanden. Ehrenamtliche Kräfte, die in der Gruppe der ‚Überlinger Stadtverschönerer‘ organisiert sind, kümmern sich um die Bepflanzung.

Meersburg Weniger Bestattungen auf Friedhof: Sind die Gebühren zu hoch? Das könnte Sie auch interessieren

Wie sichert Friedrichshafen das historische Bild?

Was unternimmt Friedrichshafen zum Erhalt des historisch gewachsenen Bildes auf dem städtischen Hauptfriedhof? Pressesprecherin Kreuzer: „Die Friedhofsverwaltung versucht seit vielen Jahren, besonders erhaltenswerte oder historisch interessante Grabmale, die von den Angehörigen aufgegeben werden, zu erhalten, um die Friedhofskultur ein Stück weit zu bewahren.“ Ein Teil der ursprünglichen Gestaltung des Hauptfriedhofs stehe unter Denkmalschutz. Die neueren Teile in Friedrichshafen seien davon nicht betroffen „und können daher auch jederzeit entsprechend verändert werden“.

Wer trägt die Kosten für den Friedhof?

Über Gebühren allein sind Friedhöfe nicht zu finanzieren, teilen die beiden Städte mit. In Überlingen lag der Gesamtaufwand für alle städtischen Friedhöfe, einschließlich der Teilorte, im Jahr 2022 bei etwa einer halben Million Euro. An Gebühren wurden 375.000 Euro verbucht. Der Deckungsgrad über Gebühren liege damit bei 75 Prozent, teilt die Stadt mit. In Friedrichshafen stehen Ausgaben von 1,5 Millionen etwa 1,35 Millionen Einnahmen gegenüber, das ist ein Deckungsgrad von 90 Prozent.

Heiligenberg Bestattungen im Friedwald liegen weiterhin stark im Trend Das könnte Sie auch interessieren

Zahlen Angehörige nach Erdbestattung die Zeche?

Die Urnen beanspruchen weniger Platz. Wird die Last also zunehmend den Hinterbliebenen auferlegt, die noch eine Erdbestattung vornehmen? Nein, das sei nicht der Fall. Überlingen antwortet dazu, dass ihr Berechnungsmodell es ermögliche, Gebühren nach den Bestattungsfällen und nicht nach der benötigten Bestattungsfläche aufzuteilen. Auch in Friedrichshafen würden die Angehörigen „grundsätzlich unabhängig von der Wahl der Bestattungsform zur Deckung der anfallenden Unterhaltungskosten herangezogen“.