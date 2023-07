Seit September 2020 fährt zwischen Ravensburg und Konstanz der Regiobus 700, und das von 5 Uhr morgens bis Mitternacht. Eine Verbindung im Stundentakt durch drei Landkreise und ein Erfolgsprojekt, das in Baden-Württemberg etwas ganz Besonderes ist. Es ist die einzige Buslinie, die mit einer Fährüberfahrt verknüpft ist, und das ohne Aufpreis für den Fahrgast.

Knapp 900 Fahrgäste pro Tag im Schnitt

2022 hat die Linie weiter an Beliebtheit gewonnen, erklärt Rupert Mayer, der im Landratsamt des Bodenseekreises für den Nahverkehr zuständig ist. Von 2021 auf 2022 stieg die Zahl der Fahrgäste um ein Drittel auf durchschnittlich 866 Nutzer pro Tag. Zusätzliche Fahrgäste sammelt der Regiobus 700 seit April 2022 in Oberteuringen ein, wo er an der alten Schule und in Neuhaus hält. Seitdem hält der Bus an 29 Haltestellen.

In diesem Jahr steige die Zahl der Fahrgäste weiter deutlich an. Das führe inzwischen aber auch zu Engpässen, erklärte Rupert Mayer in der jüngsten Sitzung des Nahverkehrsausschusses im Kreistag. Ein größerer Bus mit mehr Sitzplätzen könne auf der Linie aber derzeit nicht eingesetzt werden.

Pauschale für Fähreüberfahrt wird teurer

Für die Fährüberfahrt von Meersburg nach Konstanz wurde laut Mayer eine Pauschale ausgehandelt, die für 12 Personen im 12 Meter langen Bus berechnet ist. Die Stadtwerke Konstanz hätten als Betreiber der Fährlinie nun aber eine Preiserhöhung angekündigt. Obwohl das Land 60 Prozent der Kosten für den Regiobus 700 – zirka 1,5 Millionen Euro pro Jahr – übernimmt, fehle es aber an der Bereitschaft, sich an diesen Zusatzkosten zu beteiligen. Denn nach wie vor poche das Land darauf, dass Fährverbindungen nicht zum öffentlichen Nahverkehr zählen. Man sei aber im Gespräch mit dem Verkehrsministerium, so Mayer.

Die Autofähre auf dem Weg von Konstanz nach Meersburg. | Bild: PETER ALLGAIER BODENSEEBILDER.de

Wie kommt das Deutschlandticket an?

Mit dem Deutschlandticket für 49 Euro im Monat sind gerade solche Linien wie der Regiobus 700 für Pendler oder Schüler auch preislich überaus attraktiv, zumal die Fähreüberfahrt inklusive ist. Zum Vergleich: Eine Hin- und Rückfahrt für einen Erwachsenen zwischen Ravensburg und Konstanz kostet aktuell 23,20 Euro, wird ab August mit der Bodo-Preiserhöhung aber teurer.

Noch keine 10.000 Tickets verkauft

Bis zum 21. Juni hat der Verkehrsverbund Bodo nach Angaben von Geschäftsführer Bernd Hasenfratz 8774 Deutschlandtickets verkauft. Dazu kommen 904 Deutschlandtickets Job. Eine Zahl, die Hasenfratz nach der „gewaltigen Flut an Anfragen“ trotzdem für überschaubar hält. Allerdings sind in dieser Zahl die D-Tickets, die die Bahn AG über ihre Vertriebskanäle an Bürger im Verbundgebiet verkauft hat, nicht eingerechnet. Insgesamt dürften also deutlich mehr Einwohner im Kreisgebiet schon mal ein D-Ticket gekauft haben.

Für ein Bodo-Upgrade des Deutschlandtickets haben sich laut Hasenfratz bisher übrigens rund 900 Nutzer entschieden. 780 legen 9,90 Euro monatlich drauf, um zu bestimmten Zeiten bis zu vier Personen in Bus und Bahn mitzunehmen. 123 Nutzer zahlen 19,30 Euro im Monat extra, um in der ersten Klasse und mit dem Fahrrad zu reisen.