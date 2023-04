Ob beim Autounfall, vor einem brennenden Haus oder einer abgesperrten Zone in der Innenstadt: Häufig sammeln sich am Einsatzort interessierte Menschen und beobachten das Geschehen. Diese Erfahrung machen auch Rettungskräfte im Bodenseekreis, wie etwa Markus Kempter, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins in Überlingen.

Aus seiner Sicht steckt mehr hinter diesem Phänomen als pure Sensationslust. „Sicher kommen auch technisches Interesse, Betroffenheit sowie das mitmenschliche Hilfsangebot als Beweggründe hinzu“, vermutet Kempter. Nicht selten könnten Passanten nämlich auch zur Unterstützung der Helfer herangezogen werden. „Das Festhalten von Infusionsflaschen oder das Hochhalten einer Decke für den Sonnenschutz wären hierfür Beispiele.“

Markus Kempter, Vorsitzender des DRK Überlingen: „Wer sich an die Regel ‚Was du nicht willst, was man dir tut, das füg‘ auch keinen Andern zu‘ hält, wird von einer Veröffentlichung von Einsatzbildern absehen.“ | Bild: Stefan Hilser | SK-Archiv

Beleidigungen der Einsatzkräfte gehören zum Alltag

Manchmal kommt es jedoch vor, dass Passanten den Einsatz der Rettungskräfte behindern oder stören. Das bestätigt Sascha Schmadel von der Rettungswache der Johanniter in Friedrichshafen. Wie er erzählt, gehören Beleidigungen der Einsatzkräfte mittlerweile zum Alltag und auch tätliche Angriffe auf den Rettungsdienst gebe es immer wieder.

Helfer schützen Verletzte vor Schaulustigen

Auch Markus Kempter vom DRK weiß von Störenfrieden. Er betont, dass es Aufgabe der Helfer sei, insbesondere verletzte Menschen vor schaulustigen Passanten zu schützen – soweit es die Situation ermöglicht. „Dazu gehört, dass gegebenenfalls ein Sichtschutz den Blick auf das Geschehen verstellt oder dass nicht betroffene Personen weggeschickt werden“, erklärt Kempter. In Abstimmung mit der Polizei könne bei Bedarf auch ein Platzverweis ausgesprochen werden.

Oft landen Aufnahmen ungefiltert in den Sozialen Medien

Nicht selten kommt es außerdem vor, dass Passanten ihr Smartphone zücken und Bilder oder Videos vom Einsatz machen. Oft landen diese Aufnahmen dann in den Sozialen Medien. Markus Kempter vom DRK bezeichnet die ständige Möglichkeit, Bilder und Videos aufzunehmen und anschließend zu verbreiten, als Herausforderung für Helfer. Denn durch solche Aktionen könne der Schutz der Privatsphäre, insbesondere von Geschädigten, verletzt werden.

Zwei Feuerwehrleute stehen am 11. April vor dem brennenden Gebäude an der Hofstatt in Überlingen. | Bild: Hilser, Stefan

Veröffentlichung setzt Helfer unter hohen Druck

„Verstärkt achten wir bei Einsatzlagen darauf, dass Versorgungsbereiche nicht einsehbar und Schutzräume abgeschirmt sind“, erklärt Kempter in diesem Zusammenhang. Zusätzlich setzt die Veröffentlichung von Blaulicht-Einsätzen die Helfer unter hohen Druck. Die Maßnahmen der Einsatzkräfte stehen durch Videos im Internet der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung – und die kann die Helfer kritisieren sowie beurteilen. So geschehen jüngst etwa beim großen Feuerwehransatz auf der Überlinger Hofstatt, als Gastwirt Michael Jeckel die Feuerwehrmänner in einem Video als ‚Trottel‘ bezeichnete.

Videos zeigen oft nur einen Blick auf die Situation

Gerade kurze Videoaufnahmen seien problematisch, wie Markus Kempter betont. Denn sie ermöglichen nur eine eingeschränkte Meinung zu einer konkreten Situation. Auch Sascha Schmadel von den Johannitern betont, dass Videoaufnahmen oft aus dem Zusammenhang gerissen sind. Eine Verbreitung sei nicht rechtens und heize die Sensationslust nur weiter an.