von Maike Stork

Hitze, Hunger, Unwetter: Menschen, die in einem Schlauch- oder Holzboot das Mittelmeer überqueren, sind großen Gefahren ausgesetzt. Viele von ihnen überleben die Überfahrt nicht. Genau das will Laura König aus Immenstaad verhindern. Deshalb hat sich die Ärztin im September dieses Jahres der Organisation R42-Sailtraining aus Freiburg angeschlossen. Zusammen mit Team-Kollegin Caroline Günther erzählt sie dem SÜDKURIER von ihrem Einsatz.

Die Organisation R42-Sailtraining R42-Sailtraining ist eine kleine Nichtregierungsorganisation (NGO), die von ehrenamtlichen Helfern getragen wird. Seit 2021 fährt R42 mehrmals jährlich Rettungsaktionen auf dem zentralen Mittelmeer. 2022 realisierte das Team sechs Einsätze und rettete 450 Menschen das Leben.



Die „Imara“ – so heißt das Einsatzboot von R42 – liegt in einem Hafen bei Sizilien. Von dort aus starte jeder der Einsätze, sagt Laura König. Die Landcrew bestehe momentan aus sieben Menschen. Dazu kämen etwa 100 Freiwillige, die nur segeln, erklärt Günther. Viele davon seien aber – wenn überhaupt – nur einmal im Jahr dabei.





Das Mittelmeer ist unterteilt in verschiedene Search-and-Rescue-Zonen (SAR-Zonen, Deutsch: Such-und Rettungszonen). Für Seenotfälle innerhalb jeder Zone ist das jeweilige Land zuständig. Die „Imara“ bewege sich vor allem in der maltesischen SAR-Zone, sagt Caroline Günther. | Bild: dpa, Steller

Gefährliche Reise hat ihre Gründe

Caroline Günther: Man fragt sich immer, ‚wie kann man sich in so ein Boot setzen‘?“ Nicht selten sei die Antwort der Flüchtenden: „Lieber würde ich im Mittelmeer ertrinken als nochmal zurück nach Libyen zu gehen.“ Denn dort herrschten gesetzlose Zustände, sagt Günther. „Folter, Misshandlung, Vergewaltigung, Erpressung. Sie werden dort willkürlich in Internierungslager gesteckt – als wäre ihr Leben nichts wert.“



Außerdem sei jedes dieser notdürftigen Boote, das sich nach Europa aufmacht, ein Seenotfall. Denn immer seien bei der Überfahrt Menschenleben in Gefahr, erklärt Günther.

Caroline Günther ist PR-Beauftragte von R42-Sailtraining. Außerdem war sie in diesem Jahr bei vier Rettungseinsätzen auf dem Mittelmeer dabei. Hauptberuflich arbeitet die 41-Jährige in einem politischen Café in Freiburg. | Bild: Sévérine Kpoti

Es sei schwer festzustellen, wie viele Menschen bei der Überfahrt nach Europa schon ums Leben kamen, so Caroline Günther. „Die Dunkelziffer ist riesig.“ Von Januar bis Ende Oktober 2022 gehe Günther von etwa 1500 Toten aus. Wirklich verlässliche Zahlen gebe es aber nicht.

Wie läuft so ein Einsatz ab?

Nach dem Studium wollte Laura König ihr medizinisches Wissen für eine gute Sache einsetzen, wie sie erzählt. So reiste sie am 25. September 2022 mit dem Zug nach Italien. „Thomas, der Kapitän, hat mich vom Bahnhof abgeholt“, erinnert sich die Frau. Jeder Einsatz dauere drei Wochen. Davon sei die Crew zwei Wochen durchgehend auf See, die übrigen Tage dienen der Vor- und Nachbereitung.

Ist das Team einmal auf dem Wasser, heißt es: den Funk überwachen, patrouillieren, die Fluchtzonen abfahren. Treffe die „Imara“ auf ein Boot mit Flüchtenden, leiste sie Ersthilfe.

Laura König auf der „Imara“ – dem Segelschiff von R42-Sailtraining. | Bild: R42-Sailtraining/Laura König

Einen dieser Ersthilfeeinsätze leistete das Team am 9. Oktober 2022. „Weit in der maltesischen Rettungszone haben wir nach 27 Stunden Suche ein Holzboot gefunden.“ Laura König erinnert sich: „Es war dunkel und das Wetter war schlecht – wir konnten nicht so nah ranfahren.“

Zur Ersthilfe, die das Team verrichtet, zähle das Verteilen von Rettungswesten und Wasser sowie die medizinische Notfallversorgung, erklärt Günther. Gleichzeitig informiere jemand die Küstenwache oder größere NGO-Schiffe, welche die Geflüchteten sicher an Land bringen können. Caroline Günther: „Die „Imara“ ist ein kleines Segelschiff. Deshalb können wir die Menschen nur im äußersten Notfall selbst an Bord nehmen.“

Findet die „Imara“-Crew ein Boot mit flüchtenden Menschen, leistet sie Ersthilfe. Dazu gehört die Verteilung von Rettungswesten und -ringen. Dieses Foto zeigt einen Einsatz von R42-Sailtraining. | Bild: R42-Sailtraining

Ein Gefühl der Ohnmacht

Auch in jener Nacht bat die Crew die Küstenwache um Hilfe. Jedoch: „Die maltesische Küstenwache reagierte nicht auf unsere Notrufe,“ berichtet Günther. „Und die italienische Küstenwache sagte uns, dass sie nicht zuständig sei.“ Für die 41-Jährige seien dies die schwierigsten Momente: „Es sind Situationen, in denen man die eigene Ohnmacht spürt.“

Stundenlang habe die „Imara“ das Boot umkreist und angeleuchtet, um es nicht zu verlieren. Günther: „Wir hielten regelmäßig Ansprachen über ein Megafon. Darin erklärten wir ihnen, dass wir helfen und dass sie nicht mehr allein sind.“ Nach neun Stunden kam dann der erlösende Anruf der italienischen Küstenwache. Sie habe die Menschen an Bord genommen und ans Festland gebracht.

Meßkirch Meßkircher Seenotretter hat ein Boot ersteigert, um damit Flüchtlinge vor dem Ertrinken zu retten Das könnte Sie auch interessieren

Laura König: „Wir erleben sehr emotionale Momente“

Trotz der ernsten Lage gebe es viele schöne Erlebnisse auf dem Wasser, betont Laura König. „Sehr emotionale Momente erleben wir zum Beispiel, wenn wir andere NGO-Schiffe treffen. „Mit Herz-Handzeichen zeigen wir uns gegenseitig, dass wir alle für die gleiche Sache kämpfen und nicht allein sind.“ Davon sei die 29-Jährige jedes Mal überwältigt gewesen.

Aktionen wie diese retten Leben, doch sie sind auch teuer. Caroline Günther: „Für einen dreiwöchigen Einsatz benötigen wir etwa 4500 Euro.“ Das Geld fließe vor allem in den Tank der „Imara“, aber auch in Medikamente und Rettungsmittel.

Spendenkonto R42-Sailtraining ist eine als gemeinnützig anerkannte Organisation. Wer ihre Arbeit mit einer Spende unterstützen möchte, der kann dies folgendermaßen tun: per Banküberweisung an GLS Bank, IBAN: DE86 4306 0967 1222 3050 00 oder per PayPal an donations@r42-sailtraining.org.

Caroline Günther bei einem ehrenamtlichen Einsatz auf dem Mittelmeer. | Bild: R42-Sailtraining

Wie geht es weiter?

Auch im kommenden Jahr wollen sich die Frauen wieder in der Seenotrettung engagieren: Laura König möchte die Landcrew unterstützen und für Caroline Günther soll es auch wieder aufs Wasser gehen.