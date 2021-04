Bodenseekreis Nur für Abonnenten vor 4 Stunden

Immenstaad war nur ein Intermezzo: Dominique Emerichs rasche Rückkehr nach Konstanz sorgt für Kritik

Direkt nach der Landtagswahl am 14. März ist die unterlegene CDU-Kandidatin Dominique Emerich aus ihrer angemieteten Wohnung in Immenstaad ausgezogen und zurückgekehrt auf die Reichenau, wo sie ihren Erstwohnsitz hat. Im Wahlkampf hatte sie noch damit geworben, ihren Lebensmittelpunkt in den Bodenseekreis verlegen zu wollen. Eine aus Immenstaad stammende SÜDKURIER-Leserin kritisiert Emerichs Entscheidung als „manipulierend“.