Regen und Tauwetter haben die Wasserstände der Flüsse ansteigen lassen. In Meckenbeuren stieg der Pegel der Schussen kurz vor Mitternacht sogar auf beinahe 4,50 Meter – ein Wasserstand, der im statistischen Mittel nur alle 20 bis 50 Jahre vorkommt.

Im Meckenbeurer Ortsteil Kehlen steht das Untergeschoss der Grundschule unter Wasser.

Bild: Feuerwehr Meckenbeuren

Auch die Festhalle und das Vereinsheim sind betroffen. Außerdem ist der Sportplatz überflutet.

Bild: Wieland, Fabiane

Die Feuerwehr Meckenbeuren ist eigenen Angaben zufolge seit Freitagmorgen im Dauereinsatz. Während sich zunächst ein Einsatzschwerpunkt in Brochenzell gebildet hatte, verschärfte sich schließlich die Situation am Schussendamm in Kehlen.

Bild: Wieland, Fabiane

Daraufhin wurden Kräfte des Technischen Hilfswerks aus Friedrichshafen und Überlingen sowie die Feuerwehr Tettnang angefordert. Außerdem wurde der Krisenstab der Gemeinde Meckenbeuren einberufen.

Bild: Wieland, Fabiane

Dank sinkender Pegelstände hat sich das Einsatzaufkommen inzwischen reduziert, berichtet die Feuerwehr Meckenbeuren. Nach wie vor seien allerdings Einsatzkräfte an verschiedenen Stellen im Einsatz.

Einsatzaufkommen ist inzwischen gesunken

„Die Pegel sinken derzeit überall im Bodenseekreis, allerdings sind weitere Regenfälle angekündigt“, sagt Martin Scheerer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands, auf Anfrage. Von einer vollständigen Entspannung könne man noch nicht sprechen, das Einsatzaufkommen sei allerdings gesunken. „Nach wie vor werden die Einsatzkräfte wegen vollgelaufener Keller alarmiert, aber sicherlich nicht mehr in der Intensität wie in den Stunden zuvor“, sagt Scheerer.

Auch bei Lochbrücke werden die Wassermassen der Schussen deutlich.

Video: Wieland, Fabiane

Eine Unterführung ist dort trockenen Fußes nicht mehr passierbar.

Bild: Wieland, Fabiane

In Friedrichshafen haben die Wassermassen der Rotach allerhand Treibholz angeschwemmt.

Bild: Wieland, Fabiane

Auch an der Rotach ist der Pegel wieder etwas gesunken, dennoch ist der Fußweg noch überflutet.

Bild: Wieland, Fabiane

Video: Fabiane Wieland

Die Strecke zwischen Kluftern und Ittendorf ist wegen Hochwasser nach wie vor gesperrt.

Bild: Wieland, Fabiane

Vor allem auf den Feldern und Wiesen steht nach wie vor noch das Wasser.

Bild: Wieland, Fabiane

Bei Grasbeuren (Gemeinde Salem) bildete sich durch die Wassermassen direkt neben der Fahrbahn die reinste Seenlandschaft.

Bild: Wieland, Fabiane