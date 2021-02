Der Überlinger Bäder-Investor Andreas Schauer hofft, dass die größte Therme am Bodensee in Lindau im Mai wie geplant öffnen kann. Schon jetzt plätschert in zwei Becken das Wasser und die Arbeiten an dem 40-Millionen-Euro-Projekt gehen zügig voran. Wie weit Therme und Saunalandschaft schon sind, zeigen wir Ihnen hier.

Visualisierte Außenaufnahmen der geplanten Therme in Lindau.| Bild: Schauer & Co. GmbH