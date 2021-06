Am Donnerstag ist die Sieben-Tage-Inzidenz in Lindau wieder unter die Marke von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gesunken. Noch gilt aber eine verbreitete Testpflicht. Das bedeutet für den bereits geöffneten Außenbereich der neuen Therme: Besucher müssen entweder genesen, geimpft oder getestet sein. Dies gilt nach der Bayerischen Coronaverordnung so lange, bis der Inzidenzwert fünf Tage in Folge unter 50 liegt.

Der Eingangsbereich der Therme Lindau, ins Innere dürfen Besucher ab dem 27. Juni. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Schon jetzt strömen aber jedenfalls nicht nur Touristen ins Strandbad. Auch Lindauer freuen sich, dass der Stadtbus endlich direkt vor der Therme hält. Und obendrein ist der Eintritt kostenlos. „Ich finde die kostenlose Nutzung des Strandbades von Andreas Schauer eine sehr großzügige Geste und freue mich schon darauf, den Rest der Therme bald ausprobieren zu können“, freut sich die Lindauerin Daniela Vogler.

Bodenseekreis Welche Schwimmbäder im Bodenseekreis sind geöffnet? Hier gibt es eine Übersicht samt geltender Corona-Regeln Das könnte Sie auch interessieren

Öffnungszeiten Strandbad: täglich von 12 bis 19 Uhr



Therme und Sauna (ab 28. Juni): Sonntag bis Donnerstag von 9 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag von 9 bis 2 Uhr



Fitness: Montag bis Freitag von 6.30 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag von 9 bis 22 Uhr



Restaurant Therme/Sauna: Montag bis Donnerstag von 11 -22 Uhr, Freitag und Samstag von 11 bis 24 Uhr, Sonntag von 10 bis 22 Uhr



Die Eintrittspreise stehen nach Auskunft von Nadine Hochstetler, Betriebsleiterin der Therme Lindau, noch nicht fest.

Das 50-Meter-Sportbecken und der Kleinkinderbadebereich sind schon jetzt täglich sehr gut besucht. Am kommenden Wochenende wird die Therme vom Bauunternehmen an die Betreiber und an die Stadt Lindau übergeben. Die Stadt Lindau betreibt das Sport- und Familienbad auf dem Gelände der Therme nach wie vor in Eigenregie. Eröffnet wird die Therme Lindau dann feierlich am 27. Juni nach knapp dreijähriger Bauzeit.

Das Gelände der Therme Lindau bietet einen traumhaften Blick auf die Lindauer Insel und auf die Berge. | Bild: Hans-Robert Nitsche

Coronabedingt musste Investor Andreas Schauer die ursprünglich für Dezember geplante Eröffnung immer wieder verschieben. Noch für wenige Tage bleibt den Besuchern also nur ein Blick durch die großen Fenster ins Innere der Therme.