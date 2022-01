Ikea eröffnet am 1. Februar einen Pop-up-Store im Gänsbühl-Center in Ravensburg. Das teilte der Möbelriese am Dienstag mit. Mit 75 Quadratmetern werde es sich um das kleinste Format des Unternehmens in Deutschland handeln.

Wer Einrichtungsgegenstände spekuliert, die direkt nach dem Einkaufsbummel die Wohnung zieren, kommt an diesem Ikea-Standort nicht auf seine Kosten. Statt Produkten zum Mitnehmen gibt es hier Möbel zum Besichtigen. Kunden sollen „bei der Suche, Planung und Bestellung von Einrichtungslösungen“ unterstützt werden, wie es in dem Pressetext weiter heißt.

Ravensburg Ikea-Abholstation in Ravensburg wird zum Jahresende geschlossen, neues Ladenkonzept kommt in der Innenstadt Das könnte Sie auch interessieren

Einen weiteren Laden mit diesem Konzept gibt es Ikea zufolge seit Anfang November in Wolfsburg. Beide Standorte zeichnen sich nach Unternehmensangaben durch ihre zentrale Lage aus und sind auf maximal 18 Monate zeitlich begrenzt. In dieser Zeit soll bewertet werden, wie Kunden das Angebot annehmen.

Blick in den Pop-up-Store in Wolfsburg. | Bild: Ikea

Der Laden im Gänsbühl-Center löst die Bestell- und Abholstation ab, die Ikea 2016 in Ravensburg eröffnet hatte. Werden Kunden im Pop-up-Store fündig, können sie ihren Einkauf nach Hause liefern lassen oder in einem Ikea-Einrichtungshaus abholen. Die Einrichtung von lokalen Abholmöglichkeiten wird einer Unternehmenssprecherin zufolge derzeit in Ravensburg und Wolfsburg geprüft.