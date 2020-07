Vertreter der regionalen Wirtschaft haben in ihrer Sitzung der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer (IHK) Bodensee-Oberschwaben kürzlich eine Resolution verabschiedet, die der Bedeutung des Friedrichshafeners Flughafens für die Region Nachdruck verleiht.

In einer Mitteilung der IHK heißt es: Der Erhalt und die Entwicklung des Flughafens, als für die regionale Wirtschaft wichtige Verkehrsinfrastruktur, ist der IHK ein zentrales Anliegen.

Der Bodensee-Airport habe in den vergangenen Jahren unverschuldet mehrere Airline-Insolvenzen zu verkraften gehabt. Als Regionalflughafen könne er die Mindereinnahmen nicht immer schnell kompensieren.

Bodensee-Airport trägt Kosten für Flugsicherung selbst

Trotzdem sei es dem Airport im Gegensatz zu manch anderen Regionalflughäfen gelungen, im operativen Bereich fast immer schwarze Zahlen zu schreiben, betont die IHK. Als hinderlich erweise sich aus Sicht der IHK, dass der Bodensee-Airport im Gegensatz zu 16 größeren Flughäfen in Deutschland die Kosten für die Flugsicherung selbst trage. Andernorts werden sie über die staatliche Deutsche Flugsicherung abgedeckt.

IHK-Präsident Martin Buck: „Ein kritischer Blick ist richtig“

Der Flughafen stehe auch politisch immer wieder auf der Agenda und erfahre teilweise Ablehnung. „Ein kritischer Blick ist richtig“, so Martin Buck, Präsident der IHK Bodensee-Oberschwaben.

„Aber es ist auch wichtig, das Wesentliche nicht aus den Augen zu verlieren. Und dazu zählt, dass man die Bedeutung eines Flughafens an sich für die Region betrachtet und die langfristigen Konsequenzen für unseren Standort bedenkt.“

Die Region Bodensee-Oberschwaben sei ein starker, wachsender Wirtschaftsstandort mit vielen international tätigen Unternehmen. Außerdem beheimate sie internationale Fachmessen und sei eine bedeutende Tourismusregion.

„Wir befinden und geografisch in einer schwierigen Randlage“

Infrastrukturell aber sei die Region benachteiligt, so die IHK. „Wir befinden uns geografisch in einer schwierigen Randlage und da ist der Regionalflughafen unser Tor zur Welt“, so Buck.

Da es eine öffentliche Aufgabe sei, den ländlichen Raum zu fördern und die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse anzustreben, sieht die IHK hierfür die Teilkompensation der Mobilitätsnachteile der Region durch eine öffentliche Unterstützung des Flughafens als angemessen.

IHK sieht Landesregierung in der Pflicht, finanzielle Unterstützung zu prüfen

Zum Thema Finanzierung betont Buck: „Es muss eine faire und sachliche öffentliche Diskussionen stattfinden, welche Zuschüsse und Unterstützungen dem Verkehrsträger Flughafen zuteilwerden. Denn auch andere Verkehrsträger, wie zum Beispiel die Schiene, sind nicht in der Lage ihre Kosten selbst zu tragen. Wir sehen als IHK auch die Landesregierung in der Pflicht zu prüfen, ob und wie eine finanzielle Unterstützung bei notwendigen Investitionen aussehen könnte.“

Die Verabschiedung der Resolution erfolgte einstimmig. „Ich freue mich über das klare Votum. Es geht für die Wirtschaft der Region um mehr als nur um einen Regionalflughafen.“