13 Bewohner des Seniorenwohnparks in Uhldingen-Mühlhofen sind in den vergangenen dreieinhalb Wochen an oder mit Covid-19 gestorben. Wir haben mit Angehörigen von zwei Verstorbenen gesprochen.

„Im Sommer saß er am liebsten am See. Er war viel spazieren und immer unterwegs. Mein Vater hatte ein wirklich schönes Leben“, erzählt Rolf Allgeier. Nach etwa zwei Jahren in einem Pflegeheim in Nußdorf zog sein Vater in den