In einer Trainergruppe auf Facebook sah Peter Löser den Aufruf: Für eine Fernsehsendung wurden Trainer und Hundehalter gesucht. Der Arbeitstitel der Produktionsfirma lautete „Deutschlands bester Hundetrainer“. Der 54-jährige Hundepsychologe und Hundetrainer fühlte sich angesprochen. In seinem Schlafzimmer hatte früher mal ein Zettel mit der Aufschrift „Ich möchte weltbester Hundetrainer werden“ an der Wand gehangen: „Ich hatte schwere Zeiten in der Selbstständigkeit. Beim Einschlafen und Aufwachen habe ich immer diesen Zettel gesehen.“ Irgendwann riss Löser ihn jedoch ab.

Die Idee, sich mit anderen Hundetrainern zu messen, gefiel ihm aber. „Ich liebe es, mich zu vergleichen. Veranstaltungen, wo es dann Preise gibt“, verrät Löser und deutet auf Regale mit Pokalen. Für seine Bewerbung musste er ein sechsminütiges Video einschicken. In Erding bei München folgte ein knapp zweistündiges Casting. „Zwei Tage später meldeten sie sich und sagten: Sie möchten mich unbedingt“, sagt der Hundepsychologe. Die Dreharbeiten sollten Ende Juni und Anfang Juli stattfinden. Lösers Hundezentrum liegt ländlich nahe Fronreute in Oberschwaben. „Ich bin hier eigentlich nicht groß abkömmlich“, erklärt Löser. Neben einem Rudel von meist fünf bis zehn Hunden hat er Hühner, Gänse, Pferde und weitere Tiere zu versorgen. Hinzu kommen die Familie und die Hundeschule.

Zur Person Peter Löser ist 54 Jahre alt, fünffacher Vater, Hundepsychologe und Hundetrainer. Mit seiner Lebensgefährtin, den drei kleinen Kindern und vielen Tieren lebt er in Wiesenhofen bei Fronreute. Zum Zentrum gehört neben der Hundeschule eine Hundepension. Löser entwirft selbst Trainingsprogramme. Privat beschäftigt er sich mit Kampfkünsten und fährt gern Harley.

Doch seine Abwesenheit ließ sich organisieren. Eine Woche begleitete ihn seine Familie. Bekannt war ihm bis dahin, dass es eine Mischung zwischen Spielshow und Fachsendung werden sollte. Vor Ort erfuhr er, dass ihm ein Hund-Mensch-Team zugeteilt wird. Gemeinsam galt es, Trainingseinheiten und Ausgaben zu bestreiten.

Konstanz Berner Sennenhund Moritz ist tot – jetzt sorgt Wirbelwind Emma für Trubel in der Münzgasse Das könnte Sie auch interessieren

Geliebäugelt hatte er mit Cane Corso Wilhelm. „Ich dachte, das ist mein Kaliber. Er ist verspielt und futtertriebig. Er ist gut zu trainieren“, sagt der 54-Jährige. Der Hundeprofi hat eine Leidenschaft für große Hunde. Sie sind einer seiner Schwerpunkte. Er hilft sogenannten Listenhunden, wenn sie verhaltensauffällig werden, und bereitet auf den Wesenstest vor. Die Jury entschied sich jedoch dazu, Löser mit Mittelspitz Whity und Besitzerin Pascale zusammenzubringen.

Für ihn zählt die Lernwilligkeit des Menschen

„Ich habe ganz schnell eine Ebene mit Pascale gefunden“, erzählt Peter Löser. „Ich mag die Kraftprotze. Aber für mich zählt nicht, welche Hunderasse jemand hat, sondern wie lernwillig derjenige ist.“ Und Whitys Halterin nahm die Tipps nur zu gern an. In Folge 1 von „Der Hundetrainer-Champion“ waren sie bereits zusammen zu sehen. Folge 2 läuft am Sonntag, 5. November um 17.55 Uhr auf Sat1. Insgesamt vier Folgen wurden gedreht. Jede Woche trennte sich die Jury von Teilnehmern. Bis jetzt hatten Löser, Pascale und Whity noch nicht viel Sendezeit. „Wir waren so spektakulär gut, dass man wenig von uns gesehen hat“, sagt der Hundepsychologe lachend. Whity absolvierte den Agility-Parcours ohne Leine, obwohl er sich anfangs mal nicht auf die Rampe getraut hatte.

Peter Löser beim Spielen mit zwei Hunden. Die Kraftprotze haben es ihm angetan, sagt er. Aber er hilft auch kleinen und mittleren Hunden. | Bild: Katja Ott

Die Dreharbeiten waren eine Herausforderung. „Jeden Tag ist man zwölf bis 14 Stunden am Set, unter fremden Menschen und hat seine Tiere nicht dabei“, erzählt Löser. Er geht davon aus, dass alleine von der Produktionsfirma stets bis zu 80 Personen anwesend waren. Auch ergaben sich Wartezeiten zwischen Trainings, Challenges und Interviews, die es zu überbrücken galt. Jedes Trio hatte in einem großen gekühlten Raum eine Box für sich. Zwischen den Boxen herrschte ein netter Austausch. „Es war schon relativ schnell so, dass wir erkannt haben, wir sitzen im gleichen Boot. Das hat zusammengeschweißt“, sagt Löser. Zwei Bilderrahmen mit Fotos erinnern ihn an seine Zeit am Set der Sendung.

Dreharbeiten für manchen Hund eine Therapie

Für die Hunde war durchgehend eine Tierärztin verfügbar. Eine eigens abgestellte Person war zudem für volle Wassertrinknäpfe und Ähnliches zuständig. Und: „Die Trainer haben sehr darauf geachtet, dass nicht über die Grenze eines Hundes hinausgegangen wird“, sagt Löser – im Training und im Alltag. Für viele der Hunde war es ungewohnt, auf so viele andere Hunde zu treffen. „Die Dreharbeiten waren für manche Hunde, abseits dieser Trainings und was vom Sender gefordert war, die eigentliche Therapie“, erklärt Löser – es stellte sich ein Gewöhnungseffekt ein. Whity zeigte sich vor Fremden unsicher und bellte sie an: „Ich habe mir die Freiheit rausgenommen, mit dem Hund an diesem Problem zu arbeiten.“

Hunde und Kinder passen für Peter Löser gut zusammen. Die Hunde müssen nur gleich im ersten Lebensjahr an sie gewöhnt werden. | Bild: Privat

Seit 23 Jahren beschäftigt sich Peter Löser hauptberuflich mit Hunden und ihren Menschen. Er lebt auf dem Hof, wo früher schon sein Großvater viele Tiere hatte. Gleich neben dran ist seine Hundeschule. Trotz der Möglichkeit, Hunden Verhaltensweisen an- und abzugewöhnen, appelliert er, sie auch ihren Instinkten nachgehen zu lassen. Er nennt ein Beispiel: Bei einem Jagdhund ist klar, dass er mit der Nase ständig am Boden ist.

Bodenseekreis Einsatz auf vier Pfoten: So arbeitet die Hundestaffel der Polizei Das könnte Sie auch interessieren

Löser wünscht sich einen respektvollen und vorausschauenden Umgang: „Es müsste zur Pflicht werden, dass Hundehalter die Körpersprache ihres Hundes verstehen lernen. Das müsste in den Hundeführerschein rein.“ Ob Löser im Finale von „Der Hundetrainer-Champion“ zu sehen sein wird, müssen Interessierte selbst herausfinden. Über die Erfahrung ist er froh, aber auch glücklich, zuhause zu sein. „Ich möchte gar nicht von meinem Leben hier getrennt sein“, sagt Löser und krault einem seiner Hunde über die Stirn.