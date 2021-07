Der 21. Mai 2020 änderte das Leben der Familie Ludwig radikal. Ihre damals sechsjährige Tochter Isabelle war in einem Gartenteich ertrunken, wurde reanimiert, ist aber seitdem schwerbehindert. Von der Tragik berührt, entschieden sich die Betreiber der Partyhütte „Beichtstadel“ zu einer Spende, die wenigstens wirtschaftliche Not ein wenig lindert. Wir besuchten die Familie und erlebten Erstaunliches.

Ihr Strahlen im Gesicht steckt an. Isabelle sitzt im Rollstuhl. Sie streckt beide Arme, so gut es geht, in die Höhe, um ein Blatt aus dem Baum über sich zu greifen. Sagen kann die Siebenjährige nichts, aber glucksen und lachen, als es gelingt.Sich