Landgericht Ravensburg, 16. Februar 2022: Der 32-jährige Mann auf der Anklagebank ist ein verurteilter Mörder. Weder Staatsanwaltschaft noch Verteidigung zweifelten an seiner Täterschaft. Weil er einen Menschen tötete und sechs weitere teils schwer verletzte, hat Richter Veiko Böhm den Mann wegen Mordes und gefährlicher Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Rechtskräftig ist das Urteil erst in einer Woche – sofern der Mann bis dahin keine Rechtsmittel einlegt.

Die Tat: Was war passiert?

Am 26. Juni 2022 stach der nigerianische Staatsangehörige in einer Kressbronner Asylbewerberunterkunft mit einem Messer auf sieben Mitbewohner ein – laut Staatsanwaltschaft mit der Absicht, sie zu töten. Ein 38-jähriger Mann erlag seinen schweren Verletzungen noch am Tatort. Weitere fünf arabisch-stämmige Opfer wurden schwer bis lebensgefährlich verletzt. Das Tatmotiv definierte die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift wie folgt: „Streitigkeiten innerhalb der Unterkunft und der subjektive Eindruck des Angeklagten, dass die Integration der arabisch-stämmigen Mitbewohner besser gelinge und vom Staat tatkräftiger unterstützt werde.“

Bodenseekreis Offene Fragen im Prozess um Messerstecherei in Kressbronn Das könnte Sie auch interessieren

Die Taten des Mannes bezeichnet Richter Veiko Böhm am Ende der Urteilsverkündung als „eiskaltes Verhalten eines völlig überlegt agierenden Menschen“ und verhängt die Höchststrafe. Das deckte sich mit der vorausgehenden Forderung von Staatsanwalt Martin Hengstler: „Für Mord kennt das Gesetz nur eine zwingende Strafe – und das ist lebenslänglich.“ Die Verteidigung des Angeklagten hatte auf eine Haftstrafe von 13 Jahren plädiert. Zusätzlich zur Höchststrafe stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest und ordnete eine Sicherheitsverwahrung an. Der Verurteilte sei gefährlich für die Allgemeinheit, begründete Böhm die Entscheidung der Kammer.