Bodenseekreis vor 23 Minuten

Hochwasser an der Argenmündung lockt Schaulustige

Auch die Argen führt derzeit enorm viel Wasser – ein eindrucksvolles Naturschauspiel, das sich an der Argenmündung in Kressbronn gut beobachten lässt. Auf bis zu 2,60 Meter stieg der Pegel in der Nacht zu Samstag, nun sinken die Wasserstände wieder.