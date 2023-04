Zur Theatergruppe

Die Theaterfreunde St. Columban gibt es seit 30 Jahren. Aktuell besteht der Verein aus rund 25 Mitgliedern. Etwa 14 davon sind auf der Bühne zu sehen. Die anderen agieren im Hintergrund, sie sind zum Beispiel für das Bühnenbild, die Technik oder die Maske zuständig. Aktuell proben die Theaterfreunde für das Stück „Für immer Disco“. Aufführungen finden am Freitag, 12. Mai; Samstag, 13. Mai; Sonntag, 14. Mai; Freitag, 19. Mai; Samstag, 20, Mai und Sonntag, 21. Mai, statt. Start des Theaters ist um 19.30 Uhr, sonntags schon um 18 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf für 9 Euro (Kinder 6 Euro) per Mail an theater.columban@gmx.de. Die Einnahmen gehen an soziale Einrichtungen. Informationen gibt es hier.