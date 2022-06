von Lena Reiner und Mona Lippisch

Am Strand oder auf dem See: Bei über 30 Grad Celsius suchen die Menschen am Wochenende Abkühlung am Wasser – hier am Malereck in Langenargen.

Bild: Fabiane Wieland

Auch an der Liegewiese in Meersburg genießen die Menschen die Abkühlung im See. Beim Baden und Planschen ist jedoch Vorsicht geboten, wie ein Badeunfall im Nachbarort Hagnau zeigt.

Bild: Mona Lippisch

Bild: Mona Lippisch

Josephine, Manuela, Leylanie und Fafa Darboe (von links) haben sich in Friedrichshafen ein Plätzchen im Schatten gesucht, um in Ruhe ihr Eis zu genießen. Der kleine Kamillo hat sein mobiles Schattenplätzchen im Kinderwagen. Die Familie ist für einen Wochenendausflug aus Biberach zu Besuch, spontan wegen des schönen Wetters.

Bild: Lena Reiner

Einen der wenigen Sandstrände in der Gegend hat das Manzeller Hölzle in Friedrichshafen zu bieten. Versteckt hinter Bäumen ist die freie Badestelle gelegen.

Bild: Lena Reiner

Afeni und Beatrix Klotz haben aus der Rottweiler Gegend einen Tagesausflug an den Bodensee gemacht. „Dank Bekannten haben wir diesen Ort hier gefunden“, schildert Beatrix Klotz. Den hätten sie allein nicht entdeckt, freut sie sich über die schöne Lage des Naturstrandes am Manzeller Hölzle: „Das ist fast wie am Meer hier.“

Bild: Lena Reiner

Spontanbekanntschaft in der Eisdiele: Andrea und Peter Dupnik sind aus Biberach an den Bodensee gekommen, um hier das schöne Wetter zu genießen. Andrea ist gebürtige Markdorferin und war als solche immer gern in Friedrichshafen, sagt sie. Mit Klaus und Antje Heim am Nachbartisch kamen sie gerade ins Gespräch, als sie sich im Schatten etwas entfernt vom Promenadentrubel in der Karlstraße einen Platz gesucht hatten.

Bild: Lena Reiner

Nicht nur am Tag genießen die Menschen am Bodensee das schöne Wetter. Auch die ersten Sommernächte werden genutzt, beispielsweise zum Tanzen auf der Beachparty im Hagnauer Strandbad. Bei der Veranstaltung war allerdings nicht alles friedlich. Vor dem Strandbad kam es nachts zu einem Vorfall: Ein 23-Jähriger schlug einer Polizistin ins Gesicht.

Bild: Jeff Jänicke

Viel los ist auch an der Minigolfanlage in Meersburg. Dort spielt die dreiköpfige Band Regman und bringt die Besucher in Stimmung.

Bild: Mona Lippisch

Video: Mona Lippisch

Und nicht nur in Meersburg gibt es Musik zum Erleben. Auch in Überlingen tönt laute Musik durch die Innenstadt: Die Guggenvamps spielen am Landungsplatz und auf der Münstertreppe. Zahlreiche Menschen haben sich versammelt, um der Musikgruppe zuzuhören.

Bild: Tina Bühler

Das gute Wetter macht sich auch auf den Straßen im Bodenseekreis bemerkbar. Auf der B31 zwischen Überlingen und Uhldingen-Mühlhofen staut es sich.

Bild: Mona Lippisch

