Bodenseekreis vor 38 Minuten

Hilferuf aus der Gastronomie: „Wir nehmen alles und jeden“

Endlich Ferien – eigentlich ein Grund zur Freude, doch nicht für alle, denn: Viele Urlauber und auch Einheimische am Bodensee stehen in Restaurants und Gasthäusern immer öfter vor verschlossen Türen, da es im gesamten Bodenseekreis viel zu wenig Mitarbeiter in der Gastronomie gibt.