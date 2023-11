Sporthallen, ehemalige Supermärkte und Hotels, private Wohnungen – die Gemeinden im Bodenseekreis haben in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um Geflüchtete unterzubringen.

„Mittlerweile sind die Kapazitäten für die Unterbringung von Geflüchteten bei den Städten und Gemeinden im Landkreis Bodenseekreis erschöpft“, schreibt der Kreisverbandsvorsitzende Reinhold Schnell im Namen aller 23 Gemeinden und Städte in einem offenen Brief an Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Landesjustizministerin Marion Gentges. Aus jeder einzelnen Zeile des zwei Seiten langen Briefs spricht die Verzweiflung. Ein Hilferuf an Bund und Land also, wie es ihn – zumindest im Bodenseekreis – noch nie gab.

In Friedrichshafen ist ein Hotel mit geflüchteten Menschen aus der Ukraine belegt. | Bild: Wienrich, Sabine

„Weit über dem Limit“

„In den Kitas gibt es keine freien Plätze mehr, die Schulen sind voll, die ärztliche Versorgung über der Belastungsgrenze und auch Sprachkurse sind nicht annähernd in ausreichendem Maße verfügbar“, schreiben die Rathauschefs. Das Personal, auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer würden „weit über ihrem Limit“ arbeiten. „Die Grenzen des Machbaren sind erreicht!“, heißt es weiter.

Anschlussunterbringungen Während der Landkreis für die Erstunterbringung zuständig ist, müssen die Gemeinden sich um die Anschlussunterbringung kümmern. Laut Brief haben die Kommunen seit Anfang 2022 rund 3846 Geflüchtete untergebracht. Die Prognose geht, so heißt es in dem Brief, davon aus, dass allein bis Ende 2023 nochmal 143 Geflüchtete in Anschlussunterbringungen untergebracht werden müssen. Bis 31. Oktober 2024 handelt es sich um 1018 Plätze.

Die Bürgermeister des Bodenseekreises sind keine Ausnahme. Immer wieder haben Kommunalpolitiker in den vergangenen Monaten öffentlichkeitswirksam auf die großen Herausforderungen und Schwierigkeiten ihrer Kommunen bei der Unterbringen und Integration von Geflüchteten hingewiesen. Der Ulmer Oberbürgermeister Gunter Czisch verhängte gar einen Stopp der Aufnahme von Flüchtlingen als „Notmaßnahme“. Auch der Gemeindetag Baden-Württemberg hatte im Frühjahr einen „12-Punkte-Plan für realitätsbezogene Flüchtlingspolitik“ vorgelegt und schließlich im September auf eine „Begrenzungsstrategie“ als Sofortmaßnahme hingewiesen.

„Konsequente Begrenzung der Zuwanderung“

Auf diese Strategie weisen auch die Rathauschefs vom Bodensee hin. Bislang gehen ihn die in der Ministerpräsidentenkonferenz vereinbarten Maßnahmen von Bund und Ländern nicht weit genug. „Die dringend erforderliche Begrenzung der Anzahl der Flüchtlinge wird unseres Erachtens jedoch durch die getroffenen Maßnahmen nicht erreicht“, schreiben sie in dem offenen Brief.

Ihre Forderungen haben sie in einem Maßnahmenkatalog klar formuliert. Dieser sieht zunächst die „konsequente Begrenzung der Zuwanderung durch Flüchtlinge spätestens an der deutschen Außengrenze“ und die „Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsländer“ vor. Aber auch die Beschleunigung der Asylverfahren und des Rechtswegs, die Aberkennung des Aufenthaltsrechts bei Straftaten sowie die stärkere und gezieltere Arbeitsmarktintegration und Kopplung der Sozialleistungen an Mitwirkungspflichten werden gefordert. Zudem geht es um die Anpassung des Sozialstandards, damit die Verteilung innerhalb Europas gleichmäßiger werden könne.

„Überforderung des Gemeinwesens“

Aktuell steuern die Kommunen unmittelbar auf eine „Überforderung des Gemeinwesens“ zu, weil weder Bund noch Land dafür Sorge tragen würden, dass den Städten und Gemeinden wirksam geholfen werde, heißt es in dem Brief. „Wir alle fühlen uns schlicht und ergreifend im Stich gelassen“, rekapitulieren die Bürgermeister.

Reinhold Schnell, Kreisverbandsvorsitzender und Neukircher Bürgermeister. | Bild: Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis

Das Gefühl von der „großen Politik“ in Berlin und Stuttgart nicht ausreichend gehört zu werden, sei ausschlaggebend für den Brief gewesen, betont Kreisverbandsvorsitzender Reinhold Schnell, der zugleich Bürgermeister in Neukirch bei Tettnang ist. „Wir, hier an der Basis, müssen die Herkules-Aufgabe der Geflüchteten-Unterbringung und Integration irgendwie meistern und werden aber einfach nicht genug wahrgenommen“, sagt er im SÜDKURIER-Gespräch. Und das, obwohl die Stimmung vor Ort, also in der Bürgerschaft, gerade beginne zu kippen. „Wenn wir Turnhallen belegen oder neu bauen, stoßen wir zunehmend auf Widerstand. Die Akzeptanz schwindet“, berichtet er.

Hilferuf per Whatsapp und Instagram

Von der sinkenden Bereitschaft der Bürger, Wohnraum zur Verfügung zu stellen, berichtet auch Daniel Heß, Bürgermeister der kleinsten Gemeinde des Bodenseekreises, Stetten. Gerade erst hat er per Whatsapp und Instagram einen Hilferuf an seine Bürger gesendet und gebeten, weitere Wohnungen zur Verfügung zu stellen. Zurück kam ein anonymer Brief, in dem ein Bürger schrieb, dass er diese Hilferufe nicht mehr lesen könne. Man habe alles getan, um 2015 Menschen unterzubringen, um die ukrainischen Familien zu beherbergen, jetzt sei einfach Ende. „Ich verstehe das und trotzdem muss ich in letzter Konsequenz die Turnhalle belegen, um dieser Pflichtaufgabe Herr zu werden“, sagt Heß, „das will ich natürlich nicht.“ Ein Zielkonflikt, der größer also nicht sein könnte.

Zwei Wochen ist es jetzt her, dass die Bürgermeister ihren Brief an Bund und Land geschickt haben. Eine Antwort haben sie bislang nicht bekommen.