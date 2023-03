In der Schwabstraße sollen zwei Gemeinschaftsunterkünfte für Geflüchtete gebaut werden. Die Kreisverwaltung plant, das Gelände hinter dem Häfler Polizeirevier vom Land für mindestens zehn Jahre zu pachten und mit zwei dreigeschossigen Gebäuden zu bebauen. Sie sollen Platz für insgesamt 100 bis 120 Menschen bieten. Der Kreistag soll am 14. März darüber entscheiden.

Kaum geeignete Gebäude zur Miete zu finden

In der Vorlage für die Sitzung heißt es, die Stadt- und Landkreise seien vom Land aufgerufen worden, weitere Kapazitäten für Geflüchtete zu schaffen. Da die Zahl der Zuweisungen im Bodenseekreis stetig zunehme, sollen schnellstmöglich weitere Gemeinschaftsunterkünfte entstehen. Der Immobilienmarkt in der Region habe sich in den vergangenen Jahren zu einem Nachfragemarkt entwickelt, das zeige sich bei den Mietpreisen. „Die Möglichkeit, geeignete Gebäude anzumieten, hat sich zunehmend verschärft“, so die Verwaltung.

Sporthallen sollen wieder anders genutzt werden

Die derzeit als Flüchtlingsunterkünfte belegten Sporthallen sollen so schnell wie möglich wieder für ihre eigentlichen Zwecke – den Vereins- und Schulsport – genutzt werden können. „Auch daher bedarf es zusätzlicher Unterkünfte“, erklärt der Landkreis. Mit einer Kapazität für bis zu 234 Menschen ist die Sporthalle des Berufsschulzentrums in Friedrichshafen aktuell die größte Notunterkunft im Bodenseekreis. Sie wird seit Ende 2022 als Flüchtlingsunterkunft genutzt.

Die Unterkunft soll hinter dem Häfler Polizeirevier entstehen. Ein Pachtvertrag wurde noch nicht unterzeichnet. | Bild: Fabiane Wieland

Jetzt gelte es, langfristige Plätze für die Unterbringung von Geflüchteten zu schaffen, zumal auch noch zwei bestehende Unterkünfte in Friedrichshafen in den kommenden Jahren aufgegeben werden müssen. Das Gebäude in der Friedrichstraße soll für einen Hotelneubau abgerissen werden, eine Unterkunft in der Lindauer Straße ist bis maximal 2025 baurechtlich befristet worden und steht dann ebenfalls nicht mehr zur Verfügung.

Zehn Jahre plus Verlängerungsoption

Das Gelände in der Schwabstraße – ein Teil des Grundstücks des Häfler Polizeireviers – sei dem Landkreis für die Unterbringung von Geflüchteten angeboten worden. Der Landkreis kann es für eine Laufzeit von zehn Jahren plus Verlängerungsoption pachten. In der Bauweise sollen die beiden dreistöckigen Gebäude den Gemeinschaftsunterkünften in Tettnang, Kressbronn und Bermatingen ähneln. Diese könnten schnell realisiert werden und seien im Vergleich zu Containerlösungen wirtschaftlicher.

Die neue Unterkunft soll den Gebäuden in Tettnang (Bild), Kressbronn oder Bermatingen ähneln. | Bild: Benjamin Schmidt

Für die Realisierung rechnet die Kreisverwaltung mit Kosten von rund 5 Millionen Euro bis Ende 2024. Eine Entscheidung über Pacht und Bebauung soll der Kreistag – vorbehaltlich der Zusage zur Kostenübernahme durch das Land – am Dienstag treffen.