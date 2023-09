„Die Situation vor Ort ist extrem angespannt.“ Das machte Staatssekretär Siegfried Lorek (CDU) bei seinem Besuch in Tettnang deutlich. Zusammen mit Landrat Luca Prayon besuchte er zwei Standorte für die Unterbringung Geflüchteter im Bodenseekreis: Die Gemeinschaftsunterkunft in der Narzissenstraße und die geplante Notunterkunft in der Prinz-Eugen-Straße. Während in der einen bereits seit 2016 Menschen wohnen, herrscht in der anderen noch eine Baustelle. Doch die Herausforderungen, die beide Unterkünfte betreffen, sind die selben.

Forderungen an die Bundesregierung

„Das, was wir aktuell an Zugang haben, bekommen wir auf Dauer nicht mehr ordentlich unter“, sagte Staatssekretär Siegfried Lorek. Vergangene Woche hat Baden-Württemberg allein an einem Tag 349 Geflüchtete aufgenommen, der höchste Zugang der vergangenen Tage. Diese werden dann je nach Größe und Einwohnerzahl auf die Kreise verteilt. Doch überall mangle es an Möglichkeiten der Unterbringung.

Es fehle zum einen an Bauflächen und Grundstücken, zum anderen an der Akzeptanz der Bevölkerung – egal, ob es sich um eine Landeserstaufnahme oder eine vorläufige Unterkunft handle. Doch nicht nur die Unterbringung, sondern auch die Integration könne bei einem großen Zuwachs nicht geleistet werden. „Deshalb fordere ich auch vom Bund, sich um den Zugang von Geflüchteten zu kümmern und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu erhalten“, sagt Lorek. „Aktuell sehe ich keine Signale von der Bundesregierung, wie wir da besser werden.“

Bundesweite Verteilung von Geflüchteten Die Aufnahmequote von geflüchteten Menschen richtet sich nach dem sogenannten Königsteiner Schlüssel. Dieser Schlüssel legt fest, wie sich die einzelnen Länder an Finanzierungen beteiligen müssen. Der Anteil orientiert sich am Steueraufkommen und an der Bevölkerungszahl der Länder. Im Fall von Baden-Württemberg liegt die Aufnahmequote bei ungefähr 13 Prozent. Im bundesweiten Vergleich nehmen Nordrhein-Westfalen (21,1 Prozent) und Bayern (15,6 Prozent) die meisten Geflüchteten auf, gefolgt von Baden-Württemberg.

Von sieben auf viereinhalb Quadratmeter

Michael Stratil vom Amt für Migration und Integration und seine Kollegen kümmern sich um die Verteilung auf die verschiedenen Unterkünfte im Bodenseekreis. Momentan leben in der Gemeinschaftsunterkunft in der Narzissenstraße 86 Menschen, diese Woche kommen noch neun weitere dazu. In der Regel leben die Menschen hier bis zu zwei Jahre. Feste Räume und abschließbare Bereiche sollen deutlich mehr Privatsphäre bieten.

Laut Gesetz stehen jeder Person sieben Quadratmeter Wohnfläche zur Verfügung. Aufgrund der krisenhaften Situation habe das Land allerdings den Schlüssel vorübergehend auf viereinhalb Quadratmeter gesenkt. So kommen in der Narzissenstraße je nach Raumgröße vier bis sechs Menschen in einem Raum unter. „Anders geht es gerade nicht“, erklärt Stratil. „Wir haben auch schon Büros und Aufenthaltsräume zu Zimmern umgebaut, um Platz zu schaffen.“

In diesem Raum werden zwischen vier und sechs Geflüchtete unterkommen. | Bild: Lisa Sperlich

Ähnlich wird es ab November in der Notunterkunft im ehemaligen Möbelhaus Roller in der Prinz-Eugen-Straße aussehen. Obwohl das Gebäude mehr Platz bietet, fällt die Unterbringung deutlich spartanischer aus. Provisorische Böden, Leichtbauwände und nach oben hin offene Decken bieten weniger Privatsphäre. Pro Kabine werden hier drei bis vier Personen unterkommen, insgesamt bietet die Unterkunft Platz für 170 Menschen. Allerdings ist die Unterbringung auch nur auf Zeit: „Idealerweise kommen die Menschen hier an und werden von hier aus weiterverteilt,“ sagt Michael Stratil.

Monika Schanz, Michael Stratil und Ignaz Wetzel (von rechts) erklären August Schuler und Siegfried Lorek (links) den Aufbau der geplanten Notunterkunft. | Bild: Lisa Sperlich

Auswirkungen von Personalmangel

Wenn viele Menschen auf engem Raum zusammenleben, komme es zu Konflikten. Sicherheitsdienste sollen dem entgegenwirken. Doch die Personalsituation ist laut Landrat Luca Prayon schwierig. Zum einen fehlen die Leute, zum anderen handelt es sich in den Unterkünften um extreme Umstände: „Häufig sind es traumatisierte Menschen, die hier ankommen“, erklärt er, „also brauche ich Leute, die das nötige Fingerspitzengefühl haben.“ Das gleiche Problem gelte auch für die Heimleiter und Sozialbetreuer, die die wichtigsten Ansprechpartner für die Geflüchteten sind. „Es geht gerade noch irgendwie so, aber es wird der Punkt kommen, an dem wir einfach kein Personal mehr finden“, so Prayon.

Im ehemalige Möbelhaus Roller entstehen 170 Plätze für Geflüchtete. Der Holzboden soll den Schall und die Kälte dämmen. | Bild: Lisa Sperlich

Durch den Mangel an Personal könnten die Kommunen die nötige Betreuung in Sachen Sicherheit und Integration nicht leisten. Das hat nicht nur Auswirkungen auf die Geflüchteten, sondern auch auf die Akzeptanz der Bevölkerung. Bei einer offenen Fragestunde zur geplanten Notunterkunft in der Prinz-Eugen-Straße spielte das Thema Sicherheit eine große Rolle bei den Bürgern. Bürgermeisterin Regine Rist schildert ihren Eindruck: „Wo ein Sicherheitskonzept herrscht, ist die Akzeptanz größer.“

Ein Beispiel dafür sei die Unterkunft in der Narzissenstraße. Hier bekomme sie viele positiven Rückmeldungen, dass das Sicherheitskonzept gut funktioniere. „Das Schutzbedürfnis ist eben einfach da“, sagt Rist. Zum einen wollen die Bürger ihren eigenen Schutz, zum anderen wünschen sie sich eine gute Betreuung für die Geflüchteten. Um die Tettnanger mit einzubinden, soll ein Runder Tisch mit Vertretern der Stadt und des Landratsamtes Raum für Gespräche bilden.