Hier in Hagnau macht Armin Laschet Urlaub: Zu Bootsstegen am Bodensee hat seine Familie ein besonderes Verhältnis

CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet sagte dem SÜDKURIER, dass er auch in diesem Jahr nach Hagnau kommt, trotz – oder gerade wegen – des bevorstehenden Wahlkampfs. Die Hagnauer wissen um ihren prominenten Gast, der schon vor 40 Jahren in die kleine Gemeinde am Bodensee kam, und seither jährlich. Und von jeher spielen Bootsstege für seine Familie eine besondere Rolle.