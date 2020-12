Mitglieder des Technischen Hilfswerkes (THW) Überlingen und Friedrichshafen waren am Freitag und Samstag im Einsatz, um circa 235 000 FFP2-Masken an 49 Pflegeeinrichtungen im Bodenseekreis zu verteilen. Die Kosten für die Masken trägt das Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg.

Wie Robert Schwarz, Pressesprecher des Landratsamtes Bodenseekreis, mitteilt, müssen die Betroffenen in den Pflegeheimen mit erhöhtem Schutzaufwand versorgt werden. Weiter heißt es: Die Masken dienen „als Notreserve aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen“.

Die meisten FFP2-Masken sind bereits in den Pflegeeinrichtungen angekommen

Etwa 215 000 FFP2-Masken wurden in den vergangenen Tagen bereits in zahlreiche Einrichtungen ausgeliefert. „Die restlichen werden im Laufe des Januars verteilt“, sagt Robert Schwarz.

Michael Kuthada, Jonas Nieder, Robert Johannsen, Anja Fischer, Norbert Ripberger und Hannes Ruther (von links) vom Technischen Hilfswerk Überlingen liefern seit Freitag zahlreiche FFP2-Masken aus. | Bild: Hannes Ruther

Bei der Verteilung der Masken haben die Ortsvereine des THW in Friedrichshafen und in Überlingen Hand in Hand gearbeitet. Zu den Helfern gehörte auch Hannes Ruther aus Überlingen. Er erzählt: „Bereits an Heiligabend haben wir palettenweise FFP2-Schutzmasken erhalten.“ Ab Freitag seien diese dann verteilt worden.

Aus Überlingen waren sechs Helfer im Einsatz, etwas mehr waren es laut Ruther aus Friedrichshafen. „Ich denke, am 26. Dezember waren wir zeitweise bis zu 20 Leute“, sagt er. An diesem Tag seien die Helfer mit vier Fahrzeuge auf sieben Routen unterwegs gewesen, um die Masken an die Einrichtungen zu verteilen.

Blick ins Masken-Lager: Helfer des THW Überlingen und Friedrichshafen haben in den vergangenen Tagen FFP2-Schutzmasken an Pflegeeinrichtungen im Bodenseekreis verteilt. | Bild: Hannes Ruther

Für die Verteilung der restlichen Masken im Laufe des Januars ist das THW ebenfalls zuständig, heißt es seitens des Landratsamtes. Außerdem gebe es für die Pflegeeinrichtungen weitere Schutzausrüstung wie Gesichtsschilder, Schutzanzüge und Handschuhe. Diese Artikel können durch die Heime und Einrichtungen kurzfristig abgerufen werden, wenn deren Eigenversorgung nicht mehr ausreicht. Das THW leistet auch hier die Logistik und Auslieferung.