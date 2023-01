„Ich will, dass für jede unsinnige Randsportart derselbe Aufwand betrieben wird wie fürs Skifahren, der Bodensee soll auf 23 Grad erhitzt werden und mit einem künstlichen Korallenriff ausgestattet werden, damit ich geil tauchen gehen kann“, schrieb der deutsche Satiriker El Hotzo, bürgerlich Sebastian Hotz, Anfang Januar auf seinen Social-Media-Kanälen.

Eine Anspielung auf den Aufwand, den Skigebiete derzeit betreiben müssen, um die grünen Pisten zu beschneien. Denn in Zeiten des Klimawandels, wo im Winter auf Berggipfeln Plusgrade herrschen, muss ordentlich mit Schneekanonen nachgeholfen werden. Der Klimawandel bedroht also die Skigebiete. Gleichzeitig ist aber das Skifahren selbst ein absoluter Klimakiller, oder?

Die Bergbahnen Obersdorf-Kleinwalsertal haben ausgerechnet, wie viel Energie ein Skifahrer pro Tag verbraucht: 18 Kilowattstunden! Ein Drittel etwa ist für die Beschneiung nötig (dieses Jahr sicher noch mehr), ein knappes weitere Drittel für die Pistenpräparierung. Hinzu kommen Lifte, Bergbahnen, Gastro und vieles mehr. Zum Vergleich: 18 Kilowattstunden Strom sind 900 Stunden am Laptop oder 18 Mal kochen für vier Personen. Außerdem sind Millionen Liter Wasser pro Hektar Pistenbeschneiung nötig. Und dann wäre da noch die An- und Abreise, die freilich den höchsten CO 2 -Ausstoß ausmacht. Von den Pflanzen und Tieren, deren Lebensräume durch die „Autobahnen auf Bergen“ (WMF) bedroht sind, ganz zu schweigen.

El Hotzo hat also Recht: Der Aufwand, der fürs Skifahren betrieben wird, ist viel zu hoch und absolut klimaschädlich.

Die Steigerung davon gibt es in Friedrichshafen: Erst jüngst wurde eine neue Flugverbindung nach London beworben, die britische Skifahrer in Alpennähe bringen soll. Das muss man sich mal vorstellen: Menschen von der flachen Insel fliegen Kurzstrecke in den Süden Deutschlands, um in Skigebiete gekarrt zu werden, wo sie dann mit Seilbahnen auf Pisten gebracht werden, die mit Schneekanonen beschneit werden. Absurd, oder?

Gleichzeitig weint meine Skifahrerseele und natürlich weiß ich um die Existenzängste der Liftbetreiber. Irgendwann, vielleicht in 20, 30 Jahren, wird uns das Skifahren vermutlich ähnlich absurd erscheinen wie das Beheizen des Bodensees und künstliche Korallenriffe.